Гризманн: Нам нужно было прочувствовать поле и найти свою игру

Нападающий сборной Францииподелился впечатлениями от победы над Россией (3:1) в контрольном матче в Санкт-Петербурге.

«Этот матч был тренировочным. Нам нужно было прочувствовать поле и найти свою игру, ощутить ее.

Сегодня нам было важно сохранить психологическое состояние Льориса. Дали ему свободы, чтобы он был в своей тарелке», — приводит слова Гризманна «Советский спорт в Санкт-Петербурге».

В предыдущем товарищеском матче сборная России уступила Бразилии со счетом 0:3.

Перед чемпионатом мира национальная команда проведет еще две контрольные встречи: с Австрией (30 мая) и Турцией (5 июня).

Первый матч на ЧМ-2018 Россия сыграет 14 июня против Саудовской Аравии.