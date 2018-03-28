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    Газзаев: Поступательное движение вперед есть, нужно поддержать Черчесова

    Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Чемпионат мира по футболу-2018
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    Валерий Газзаев
    На фото:Валерий Газзаев
    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился впечатлениями от игры сборной России в контрольных матчах с Бразилией (0:3) и Францией (1:3).

    «1:3 – это не 0:3 от Бразилии. Так что поступательное движение вперед есть. Другое дело, что по игре команды остаются вопросы.

    Времени до чемпионата мира почти не осталось – хочется видеть более содержательный футбол. И другие результаты, конечно.

    Победа даже в товарищеской игре добавляет настроения. А поражения всегда неприятны. Даже если ты показываешь зрелищную игру. Впрочем, ее ведь тоже не было.

    Желания было больше, чем в Москве с бразильцами. В обороне команда не отсиживалась. Было стремление вперед.

    Просто реализовать все задумки не позволяла разница в уровне мастерства и подготовки футболистов двух команд. У Франции – намного более классная сборная.

    О чем говорить, если они могут позволить себе без ущерба результату выпускать Антуана Гризманна на замену. Черчесову бы такой выбор исполнителей.

    Я считаю, нужно поддержать Станислава Саламовича. Он принял команду в не очень хорошем состоянии. Во всех линиях не хватает исполнительского мастерства, технической оснащенности.

    Есть куда расти, одним словом. Но времени, повторюсь, мало. До чемпионата мира кардинально ничего уже не поменяется», – сказал Газзаев изданию «Советский Спорт».

    Улучшит ли Черчесов игру в обороне?Россия – Франция. Прогноз и ставки на футбольный товарищеский матч 27 марта
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