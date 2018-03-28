Газзаев: Поступательное движение вперед есть, нужно поддержать Черчесова

Бывший главный тренер сборной Россииподелился впечатлениями от игры сборной России в контрольных матчах с Бразилией (0:3) и Францией (1:3).

«1:3 – это не 0:3 от Бразилии. Так что поступательное движение вперед есть. Другое дело, что по игре команды остаются вопросы.

Времени до чемпионата мира почти не осталось – хочется видеть более содержательный футбол. И другие результаты, конечно.

Победа даже в товарищеской игре добавляет настроения. А поражения всегда неприятны. Даже если ты показываешь зрелищную игру. Впрочем, ее ведь тоже не было.

Желания было больше, чем в Москве с бразильцами. В обороне команда не отсиживалась. Было стремление вперед.

Просто реализовать все задумки не позволяла разница в уровне мастерства и подготовки футболистов двух команд. У Франции – намного более классная сборная.

О чем говорить, если они могут позволить себе без ущерба результату выпускать Антуана Гризманна на замену. Черчесову бы такой выбор исполнителей.

Я считаю, нужно поддержать Станислава Саламовича. Он принял команду в не очень хорошем состоянии. Во всех линиях не хватает исполнительского мастерства, технической оснащенности.

Есть куда расти, одним словом. Но времени, повторюсь, мало. До чемпионата мира кардинально ничего уже не поменяется», – сказал Газзаев изданию «Советский Спорт».