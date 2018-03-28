Газзаев вновь призвал вернуть в сборную Березуцких и Игнашевича

Бывший главный тренер сборной Россиипрокомментировал поражений национальной команды от Франции (1:3).

«Понимаете, мы не каждый год принимаем такой грандиозный турнир. Для любого российского футболиста сыграть на домашнем чемпионате мира – это высшая привилегия. Вспомните, сколько у нас было великих мастеров. Яшин, Численко, Стрельцов, Воронин, Шестернев и многие другие. Они мечтали сыграть на домашнем чемпионате мира, но у них такой возможности не было. Уверен, если Березуцким, Игнашевичу, тому же Денисову сделать предложение, от которого они не смогут отказаться, то, конечно, они с большим удовольствием вернутся в сборную. И я не могу понять, почему до сих пор продолжается вся эта полемика!

Самое слабое звено – это оборонительная линия. Причем защитные действия должна выполнять вся команда при потере мяча. Иначе будут возникать серьезные проблемы. Я сейчас говорю не о конкретных игроках, а в целом о командной игре.

Сегодня, безусловно, главный тренер пытается найти оптимальное сочетание центральных защитников, особенно с учетом травмированных. Но пока, будем откровенны, это не очень хорошо получается», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».