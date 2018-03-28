ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Черчесов: Сегодня мне больше понравился переход из обороны в атаку

    Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Сборная Франции Футбол Франции Сборная Бразилии Чемпионат мира по футболу-2018
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Станислав Черчесов
    На фото:Станислав Черчесов
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями после товарищеского матча с командой Франции (1:3).

    «Есть качество и зрелищность игры, а есть результат. После матча с Аргентиной нас много критиковали за отсутствие атакующей игры.

    С бразильцами в первом тайме мы действовали от обороны, а во втором решили больше атаковать, в результате чего пропустили много мячей.

    С одной стороны, хочется играть красиво, с другой – результат тоже важен. Нам скоро предстоят встречи с соперниками совсем другого уровня.

    Если бы сегодня в соперниках была не Франция, матч мог бы сложиться по-другому.

    Возвращаясь к Нойштедтеру. Есть качество игры, а есть отношение к делу. По второму пункту ни к кому в сборной нареканий нет.

    Роман давно не играл в сборной, в этом матче он действовали "с листа". Да, у него были определенные просчеты, как и у любого другого игрока.

    Надо будет все спокойно проанализировать. Однако о своих ошибках он услышит от меня на разборе игры, а не через прессу.

    Если сравнивать сегодняшнюю встречу с матчем против Бразилии, то сегодня мне больше понравился переход из обороны в атаку.

    В определенных моментах мы лучше держали мяч, игроки лучше открывались. Также могу отметить то, что в первом тайме мы на какое-то время потеряли инициативу, потом удалось ее вернуть.

    Если посмотреть на состав нашей команды в матче с Испанией, у нас из обоймы выпали шесть игроков. Это в любом случае заставляет задуматься.

    Мы не жалуемся, а констатируем факт. Футболисты, на которых мы рассчитывали, выбыли.

    Если бы Заболотный не был нужен, его бы не было в составе. У нас постоянно происходят изменения, есть разные матчи, соперники.

    Каждый футболист находится в разном состоянии: кто-то прибавляет, кто-то травмируется. Причем травмы иногда заставляют нас не просто менять игрока на игрока, а задумываться о смене тактики.

    Разбрасываться футболистами мы не можем. Да, Заболотный сегодня не забил, однако поразить ворота французов очень нелегко.

    Он постоянно выходит на замену с большим желанием и приносит определенную пользу команде. В эпизоде с голом Смолова он здорово отвлек на себя внимание защитников.

    Мы постоянно разбираем тактические вещи: куда бежать, как страховать и открываться. Если у игрока мяч при приеме отскочил на пять метров, он сам понимает, что ошибся.

    Да, мяч пролетел под ногой Лунева, тут и говорить нечего. Вот вы по профессии журналист, а все равно понимаете, что что-то не так. Значит, Андрей тем более это поймет. Я его поблагодарил за игру и сказал, что жизнь продолжается.

    Александр Головин добавляет нам мобильности в середине поля, придерживает мяч, открывается, не боится обыгрывать. В этом плане он всегда выделяется.

    Сейчас нужно спокойно пересмотреть матч, все проанализировать. Жалко, что сегодня не было Зобнина и Кузяева. Есть вещи, которые мы хотим сделать, но иногда не получается», — приводит слова тренера пресс-служба РФС.

    Улучшит ли Черчесов игру в обороне?Россия – Франция. Прогноз и ставки на футбольный товарищеский матч 27 марта
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • У сборной России нет ни костяка, ни результата, ни надежды
  • Реакция СМИ на поражение сборной России в товарищеском матче с Францией
    •
  • Топ-3 урока матча Португалия – Нидерланды
  • Сборная Нидерландов разгромила сборную Португалии 3:0. Что нам стало ясно
    •
  • 28/03
    • Испания забила Аргентине шесть мячей, Иско оформил хет-трик
  • 27/03
    • Дубль Мбаппе помог сборной Франции обыграть Россию
  • 27/03
    • Хет-трик Мелкадзе помог российской молодежке разгромить Гибралтар
  • 27/03
    • Сборная Англии упустила победу над Италией
  • 27/03
    • Сборная Бразилии в Берлине победила Германию
  • 27/03
    • Украина переиграла Японию в товарищеском матче
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Франческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форвардаЕвгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения ГинераЖозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Александр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Новый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийТео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»Хамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероЭрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубеАндреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном тексте
    Подробный разбор
  • Трансферный дайджест. 20-27 марта
  • Кому нужен защитник «Арсенала», где мечтает играть лидер «Бордо», кого зовет «Барселона» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Унижение чемпиона Европы. Нидерланды имеют шанс на возрождение
  • СМИ – о победе сборной Нидерландов над командой Португалии в товарищеском матче
    •
  • Топ-3 урока матча Португалия – Нидерланды
  • Сборная Нидерландов разгромила сборную Португалии 3:0. Что нам стало ясно
    •
  • Гвардиола, Зидан и еще топ-5 тренеров современности
  • Кто входит в семерку лучших работающих ныне наставников?
    •
  • Вне игры. Лазарет сборной России продолжает увеличиваться
  • К Джикии, Васину и Кокорину присоединились Зобнин и Кузяев
    •
  • Свежая кровь
  • Изучаем, кто из команд ФНЛ может пополнить состав Премьер-лиги по итогам сезона
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Колорадо» и «Филадельфия» не будут рисковать в атаке
  • «Колорадо» — «Филадельфия». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 29 марта
  • 2,32
    •
  • «Вашингтон» и «Рейнджерс» могут сыграть в открытый хоккей
  • «Вашингтон» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 29 марта
  • 1,69
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 01:47
    • Льорис: Смолов произвел на меня впечатление сегодня
  • 01:32
    • Гризманн: Нам нужно было прочувствовать поле и найти свою игру
  • 01:16
    • Дешам: Гол вдохновил сборную России, но мы контролировали игру
  • 00:45
    • Смолов: С Францией получалось больше, чем в матче с Бразилией
  • 00:27
    • Испания забила Аргентине шесть мячей, Иско оформил хет-трик
  • 00:16
    • Дубль Митровича принес Сербии победу над Нигерией
  • 23:58
    • Сборная Англии упустила победу над Италией
  • 23:43
    • Сборная Бразилии в Берлине победила Германию
  • 23:39
    • Хет-трик Мелкадзе помог российской молодежке разгромить Гибралтар
  • 23:25
    • Сборная Египта уступила команде Греции
  • У сборной России нет ни костяка, ни результата, ни надежды
  • Реакция СМИ на поражение сборной России в товарищеском матче с Францией
    • Вчера в 23:23
  • Наследие Месси не пострадает из-за неудачи на ЧМ-2018
  • Выиграет ли Месси ЧМ-2018?
    • Вчера в 22:19
  • 21:05
    • Сборные Германии и Бразилии объявили стартовые составы
  • 20:52
    • Иран одолел Алжир, Азмун забил гол
  • 20:42
    • Дубль Мбаппе помог сборной Франции обыграть Россию
  • 20:15
    • Мутко: Сборные будут под полной защитой во время ЧМ-2018
  • Из толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил Кейна
  • История о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером команды
    • Вчера в 20:11
  • 18:43
    • Гендиректор «Тосно»: Не знаю, когда мы рассчитаемся с долгами
  • 18:27
    • Фигу назвал четверку главных фаворитов ЧМ-2018
  • 18:11
    • Семин: Решение Черчесова по Денисову комментировать не могу
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус