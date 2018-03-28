Черчесов: Сегодня мне больше понравился переход из обороны в атаку

Главный тренер сборной Россииподелился впечатлениями после товарищеского матча с командой Франции (1:3).

«Есть качество и зрелищность игры, а есть результат. После матча с Аргентиной нас много критиковали за отсутствие атакующей игры.

С бразильцами в первом тайме мы действовали от обороны, а во втором решили больше атаковать, в результате чего пропустили много мячей.

С одной стороны, хочется играть красиво, с другой – результат тоже важен. Нам скоро предстоят встречи с соперниками совсем другого уровня.

Если бы сегодня в соперниках была не Франция, матч мог бы сложиться по-другому.

Возвращаясь к Нойштедтеру. Есть качество игры, а есть отношение к делу. По второму пункту ни к кому в сборной нареканий нет.

Роман давно не играл в сборной, в этом матче он действовали "с листа". Да, у него были определенные просчеты, как и у любого другого игрока.

Надо будет все спокойно проанализировать. Однако о своих ошибках он услышит от меня на разборе игры, а не через прессу.

Если сравнивать сегодняшнюю встречу с матчем против Бразилии, то сегодня мне больше понравился переход из обороны в атаку.

В определенных моментах мы лучше держали мяч, игроки лучше открывались. Также могу отметить то, что в первом тайме мы на какое-то время потеряли инициативу, потом удалось ее вернуть.

Если посмотреть на состав нашей команды в матче с Испанией, у нас из обоймы выпали шесть игроков. Это в любом случае заставляет задуматься.

Мы не жалуемся, а констатируем факт. Футболисты, на которых мы рассчитывали, выбыли.

Если бы Заболотный не был нужен, его бы не было в составе. У нас постоянно происходят изменения, есть разные матчи, соперники.

Каждый футболист находится в разном состоянии: кто-то прибавляет, кто-то травмируется. Причем травмы иногда заставляют нас не просто менять игрока на игрока, а задумываться о смене тактики.

Разбрасываться футболистами мы не можем. Да, Заболотный сегодня не забил, однако поразить ворота французов очень нелегко.

Он постоянно выходит на замену с большим желанием и приносит определенную пользу команде. В эпизоде с голом Смолова он здорово отвлек на себя внимание защитников.

Мы постоянно разбираем тактические вещи: куда бежать, как страховать и открываться. Если у игрока мяч при приеме отскочил на пять метров, он сам понимает, что ошибся.

Да, мяч пролетел под ногой Лунева, тут и говорить нечего. Вот вы по профессии журналист, а все равно понимаете, что что-то не так. Значит, Андрей тем более это поймет. Я его поблагодарил за игру и сказал, что жизнь продолжается.

Александр Головин добавляет нам мобильности в середине поля, придерживает мяч, открывается, не боится обыгрывать. В этом плане он всегда выделяется.

Сейчас нужно спокойно пересмотреть матч, все проанализировать. Жалко, что сегодня не было Зобнина и Кузяева. Есть вещи, которые мы хотим сделать, но иногда не получается», — приводит слова тренера пресс-служба РФС.