ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Швец не исключил перехода в «Зенит» в конце сезона

    Ахмат Зенит РФПЛ Футбол России Трансферы Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Антон Швец
    На фото:Антон Швец
    Полузащитник «Ахмата» Антон Швец рассказал, что его переход в «Зенит» может состояться по окончании сезона.

    Напомним, что во время периода дозаявок руководители грозненского и питерского клубов обсуждали трансфер.

    «Я пытался не думать об этом, но полностью не получалось отключиться. Конечно, я не думал днями и ночами о "Зените". Мое дело — тренироваться, а вопросами перехода занимаются руководство клуба и мой агент.

    Действительно, переговоры шли, но "Ахмат" отказал и сказал, что отпустит меня, если предложение будет, летом.

    Все, что ни делается, — к лучшему. Рад, что остался в "Ахмате", буду дальше играть и доказывать свою состоятельность. Посмотрим, что будет летом», — цитируют Швеца «Известия».

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Вне игры. Лазарет сборной России продолжает увеличиваться
  • К Джикии, Васину и Кокорину присоединились Зобнин и Кузяев
    •
  • Свежая кровь
  • Изучаем, кто из команд ФНЛ может пополнить состав Премьер-лиги по итогам сезона
    •
  • 27/03
    • Каррера получил «Золотую скамью» за победу в чемпионате России
  • 26/03
    • Смолов рассказал о варианте с «Фенербахче»
  • 26/03
    • Маурисио: «Зенит» пятый, при мне такого не было
  • 26/03
    • Газизов: С контрактом Семака все давно решено
  • 26/03
    • Стали известны сроки восстановления Зобнина
  • 26/03
    • «Рубин» сыграет два матча на Центральном стадионе
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Дидье ДрогбаВождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье ДрогбаЛегендарный нападающий повесит бутсы на гвоздь«Спартак» празднует чемпионство«Спартак» всем все доказалПобеда «Спартака» над «Тереком» и празднование чемпионства — в нашем обзоре прессыФутболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровКриштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опятьЛионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетиемКакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Зинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаДжордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа Веа
    Подробный разбор
  • Вне игры. Лазарет сборной России продолжает увеличиваться
  • К Джикии, Васину и Кокорину присоединились Зобнин и Кузяев
    •
  • Свежая кровь
  • Изучаем, кто из команд ФНЛ может пополнить состав Премьер-лиги по итогам сезона
    •
  • Другой сборной у нас нет, надо чинить эту
  • Разгром сборной России бразильцами в «Лужниках» — в нашем обзоре прессы
    •
  • Опасны и без Неймара. Пять выводов после матча Россия — Бразилия
  • Феноменальный Паулиньо, надежный Акинфеев и разносторонняя сборная Бразилии
    •
  • Испания заставила задуматься Германию перед ЧМ-2018
  • Реакция прессы на матч Германия — Испания
    •
  • План Клоппа: топ-5 идей немца для титула в сезоне 18/19
  • LiveSport.Ru рисует путь, по которому немецкий специалист придет к титулу
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Улучшит ли Черчесов игру в обороне?
  • Россия – Франция. Прогноз и ставки на футбольный товарищеский матч 27 марта
  • 1,70
    •
  • Команды «дадут по газам»
  • Германия – Бразилия. Прогноз и ставки на товарищеский матч 27 марта
  • 1,80
    •
    Футбол. Лента новостей
  • Топ-3 урока матча Португалия – Нидерланды
  • Вчера сборная Нидерландов разгромила сборную Португалии 3:0. Что нам стало ясно.
    • 11:56
  • 11:18
    • Защитник сборной Уругвая получил травму
  • 11:08
    • В Австралии опровергли информацию о бойкоте ЧМ-2018
  • 09:50
    • Каррера получил «Золотую скамью» за победу в чемпионате России
  • 23:42
    • Нидерланды разгромили Португалию в товарищеском матче
  • 23:16
    • Тите: Поражение 1:7 до сих пор преследует Бразилию
  • 22:49
    • Власти Исландии решили бойкотировать ЧМ-2018
  • 22:31
    • Галлас: Франция обыграет Россию со счетом 2:1
  • 21:14
    • Гол Попова помог Болгарии обыграть Казахстан
  • Гвардиола, Зидан и еще топ-5 тренеров современности
  • Кто входит в семерку лучших работающих ныне наставников?
    • Вчера в 20:53
  • 20:40
    • Гендиректор «Амкара»: Поменять газон посреди сезона нереально
  • 20:17
    • Месси сыграет в матче против Испании
  • 19:47
    • Дешам: Сборная России — крепкая команда
  • 19:26
    • Косельни знает из сборной России только Кокорина
  • 19:03
    • Матч Россия — Франция начнется с минуты молчания
  • 18:45
    • Фурсенко избрали в исполком Ассоциации европейских клубов
  • 18:33
    • «Анжи» проиграл в товарищеском матче клубу ПФЛ
  • 18:14
    • Кришито близок к подписанию контракта с «Дженоа»
  • Чем закончится встреча неудачников?
  • США – Парагвай. Прогноз и ставки на товарищеский матч 28 марта
    • 1,63Завтра в 02:30
  • 17:40
    • «Арсенал» продлил контракт с полузащитником
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус