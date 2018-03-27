Семин: Решение Черчесова по Денисову комментировать не могу

Главный тренер «Локомотива»высказал мнение насчет отсутствия полузащитникав составе сборной России.

«Мне очень нравится Денисов, он приносит большую пользу "Локомотиву".

Он дисциплинированный игрок, хотя об Игоре пишут разные истории. Не зря он — капитан нашей команды. Но решение Черчесова я прокомментировать не могу.

Все, что сейчас играется, все товарищеские матчи — это неважно. Очень важно, как наши ребята подготовятся на финальном сборе перед турниром.

Помните сборную Хиддинка перед Евро-2008? Тогда было примерно то же самое, но команда очень здорово провела именно последний подготовительный этап, была прекрасно готова физически и заняла в итоге третье место.

Мы все надеемся, что и сейчас сборная России хорошо выступит», — цитирует Семина Sport24.ru.

В текущем сезоне на счету 34-летнего Денисова 34 матча за «Локомотив» во всех турнирах, в которых он забил один гол.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.