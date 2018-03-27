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    Семин: Решение Черчесова по Денисову комментировать не могу

    Локомотив Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Чемпионат мира по футболу-2018
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    Юрий Семин
    На фото:Юрий Семин
    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказал мнение насчет отсутствия полузащитника Игоря Денисова в составе сборной России.

    «Мне очень нравится Денисов, он приносит большую пользу "Локомотиву".

    Он дисциплинированный игрок, хотя об Игоре пишут разные истории. Не зря он — капитан нашей команды. Но решение Черчесова я прокомментировать не могу.

    Все, что сейчас играется, все товарищеские матчи — это неважно. Очень важно, как наши ребята подготовятся на финальном сборе перед турниром.

    Помните сборную Хиддинка перед Евро-2008? Тогда было примерно то же самое, но команда очень здорово провела именно последний подготовительный этап, была прекрасно готова физически и заняла в итоге третье место.

    Мы все надеемся, что и сейчас сборная России хорошо выступит», — цитирует Семина Sport24.ru.

    В текущем сезоне на счету 34-летнего Денисова 34 матча за «Локомотив» во всех турнирах, в которых он забил один гол.

    Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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