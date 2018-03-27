Семин: Решение Черчесова по Денисову комментировать не могу

«Мне очень нравится Денисов, он приносит большую пользу "Локомотиву".
Он дисциплинированный игрок, хотя об Игоре пишут разные истории. Не зря он — капитан нашей команды. Но решение Черчесова я прокомментировать не могу.
Все, что сейчас играется, все товарищеские матчи — это неважно. Очень важно, как наши ребята подготовятся на финальном сборе перед турниром.
Помните сборную Хиддинка перед Евро-2008? Тогда было примерно то же самое, но команда очень здорово провела именно последний подготовительный этап, была прекрасно готова физически и заняла в итоге третье место.
Мы все надеемся, что и сейчас сборная России хорошо выступит», — цитирует Семина Sport24.ru.
В текущем сезоне на счету 34-летнего Денисова 34 матча за «Локомотив» во всех турнирах, в которых он забил один гол.
Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.