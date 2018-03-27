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    Хет-трик Мелкадзе помог российской молодежке разгромить Гибралтар

    Сборная России Футбол России
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Молодежная сборная России в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2019 (U21) обыграла на выезде Гибралтар — 5:0.

    Хет-трик в этой встрече сделал нападающий «Тосно» Георгий Мелкадзе. Также за российскую команду забил Роман Тугарев.

    На 64-й минуте мяч в свои ворота отправил игрок Гибралтара Эрин Барнетт.

    Россия занимает второе место в группе, набрав 16 очков после 7 матчей. Лидирует Сербия, которая заработала 18 очков в 6 играх.

    Чемпионат Европы U21. Отборочный турнир. Группа 7
    Гибралтар — Россия — 0:5 (0:2)
    Голы: Мелкадзе, 39 (0:1). Мелкадзе, 45+1 (0:2). Барнетт, 64 — в свои ворота (0:3). Мелкадзе, 69 (0:4). Тугарев, 81 (0:5). Гибралтар: Бэнда, Джолли, Барнетт, Эннесли (Бритто, 68), Маскаренас-Оливеро, Кумбс (Негретт, 80), Де лос Сантос, Торилья, Эрнандес, Исола (Паркер, 46), Де Барр.Россия: Обухов, Рассказов, Довбня, Чернов, Шанбиев, Бакаев (Тугарев, 73), Гулиев (Кучаев, 53), Жигулев, Пантелеев, Зуев (Макаров, 65), Мелкадзе.Предупреждения: Мелкадзе, 34. Гулиев, 46. Барнетт, 64. Де Барр, 84. Маскаренас-Оливеро, 90+3.
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