Месси получил повреждение перед матчем против Испании

Как сообщает Mundo Deportivo, нападающий получил небольшое повреждение подколенного сухожилия на тренировке.
Тренерский штаб сборной Аргентины принял решение не рисковать здоровьем Месси и, по информации издания, не станет задействовать Лео в товарищеской встрече.
Напомним, Месси пропустил товарищеский матч против сборной Италии из-за мышечной слабости, однако, по словам главного тренера аргентинской сборной Хорхе Сампаоли, готовился к поединку против испанцев.
Матч Испания — Аргентина состоится сегодня, 27 марта, в Мадриде.