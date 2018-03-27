Месси получил повреждение перед матчем против Испании

Матч Испания — Аргентина состоится сегодня, 27 марта, в Мадриде.

Напомним, Месси пропустил товарищеский матч против сборной Италии из-за мышечной слабости, однако, по словам главного тренера аргентинской сборной Хорхе Сампаоли , готовился к поединку против испанцев.

Тренерский штаб сборной Аргентины принял решение не рисковать здоровьем Месси и, по информации издания, не станет задействовать Лео в товарищеской встрече.

Как сообщает Mundo Deportivo, нападающий получил небольшое повреждение подколенного сухожилия на тренировке.

Лидерне сможет принять участие в товарищеском матче против

Испания – Аргентина. Прогноз и ставки на товарищеский матч 27 марта

Один матч – два ответа

Один матч – два ответа Испания – Аргентина. Прогноз и ставки на товарищеский матч 27 марта

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