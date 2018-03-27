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    Врач ЦСКА рассказал о ходе восстановления Фернандеса

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    Марио Фернандес
    На фото:Марио Фернандес
    Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о ходе восстановления защитника Марио Фернандеса после травмы.

    В комментарии «Спорт-Экспрессу» Керимов сообщил, что Фернандес точно пропустит матч против РФПЛ «Ростова», а участие в матче Лиги Европы против «Арсенала» находится под вопросом.

    «Процесс восстановления у Фернандеса идет по плану. На следующей неделе проведем дополнительное обследование от которого и будем отталкиваться. Матч с "Ростовом" он точно пропустит. А что касается "Арсенала", то об этом можно будет сказать только на следующей неделе, после контрольного обследования и тестовых занятий», — сказал Керимов.

    Напомним, Фернандес получил повреждение задней поверхности бедра в матче 21-го тура РФПЛ с «Уралом» (1:0).

    Против «Ростова» ЦСКА сыграет 1 апреля, а первый матч против «Арсенала» проведет 5 апреля.

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