Врач ЦСКА рассказал о ходе восстановления Фернандеса

Врачрассказал о ходе восстановления защитникапосле травмы.

В комментарии «Спорт-Экспрессу» Керимов сообщил, что Фернандес точно пропустит матч против РФПЛ «Ростова», а участие в матче Лиги Европы против «Арсенала» находится под вопросом.

«Процесс восстановления у Фернандеса идет по плану. На следующей неделе проведем дополнительное обследование от которого и будем отталкиваться. Матч с "Ростовом" он точно пропустит. А что касается "Арсенала", то об этом можно будет сказать только на следующей неделе, после контрольного обследования и тестовых занятий», — сказал Керимов.

Напомним, Фернандес получил повреждение задней поверхности бедра в матче 21-го тура РФПЛ с «Уралом» (1:0).

Против «Ростова» ЦСКА сыграет 1 апреля, а первый матч против «Арсенала» проведет 5 апреля.