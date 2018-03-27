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    Глава МИД Великобритании: Сборная Англии не будет бойкотировать ЧМ-2018

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    Борис Джонсон
    На фото:Борис Джонсон
    Глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что бойкот ЧМ-2018 со стороны чиновников не отразится на сборной Англии.

    Английские футболисты примут участие в турнире, заявил Джонсон в парламенте, передает «Р-Спорт».

    «У нас нет планов пытаться бойкотировать чемпионат мира через команду Англии. Такие вещи, во-первых, решает Футбольная ассоциация, а с другой, никто не хочет наказывать английских болельщиков.

    Речь идет о том, что ни министры, ни члены королевской семьи не будут присутствовать... Аналогичные меры приняли и несколько других стран», — сказал Джонсон.

    Еще четыре страны могут присоединиться к бойкоту ЧМ-2018

    Напомним, ранее в бойкоте ЧМ-2018 Великобританию поддержали власти Исландии.

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