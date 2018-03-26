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    Стали известны сроки восстановления Зобнина

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    Роман Зобнин
    На фото:Роман Зобнин
    Уточнен диагноз полузащитника «Спартака» и сборной России Романа Зобнина, получившего травму колена, сообщает пресс-служба «красно-белых».

    Дополнительный осмотр выявил у него частичное повреждение боковой связки левого коленного сустава.

    «Это не хирургический случай, так что лечение будет консервативным. Ориентировочный срок восстановления Романа — до 14 дней», — рассказал руководитель медицинского департамента клуба Михаил Вартапетов.

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    Тем временем Джано Ананидзе, повредивший в матче за сборную Грузии переднюю крестообразную связку, готовится к операции, которая запланирована на 28 марта в римской клинике «Вилла Стюарт».

    Туда же вместе с Михаилом Вартапетовым отправится защитник Георгий Джикия, которому предстоит плановый осмотр.

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