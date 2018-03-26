«Юргорден» арендовал Мовсисяна

Форвард «Реал Солт Лэйк», известный по выступлениям за «Спартак» и «Краснодар», перешел в «Юргорден».

Шведский клуб арендовал 30-летнего армянина на шесть месяцев с опцией продления до конца года.

Контракт Мовсисяна с американским клубом рассчитан еще на два года.

«Здорово вернуться и снова играть в Европе. "Юргорден" – отличный клуб с огромным стадионом.

Когда играл в "Спартаке", Чельстрем много рассказывал мне о шведском футболе. Теперь у меня появилась возможность познакомиться с ним. Думаю, за последние пять лет чемпионат Швеции вышел на новый уровень. Местные клубы начинают впечатлять в Европе. "Юргорден" также сыграет в еврокубке, и я надеюсь, что тоже проявит себя.

Если все будет хорошо, останусь здесь на весь сезон», – сказал Мовсисян.

В нынешнем сезоне Мовсисян не провел в MLS ни одного матча.