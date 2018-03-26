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    «Юргорден» арендовал Мовсисяна

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    Юра Мовсисян
    На фото:Юра Мовсисян
    Форвард «Реал Солт Лэйк» Юра Мовсисян, известный по выступлениям за «Спартак» и «Краснодар», перешел в «Юргорден».

    Шведский клуб арендовал 30-летнего армянина на шесть месяцев с опцией продления до конца года.

    Контракт Мовсисяна с американским клубом рассчитан еще на два года.

    «Здорово вернуться и снова играть в Европе. "Юргорден" – отличный клуб с огромным стадионом.

    Когда играл в "Спартаке", Чельстрем много рассказывал мне о шведском футболе. Теперь у меня появилась возможность познакомиться с ним. Думаю, за последние пять лет чемпионат Швеции вышел на новый уровень. Местные клубы начинают впечатлять в Европе. "Юргорден" также сыграет в еврокубке, и я надеюсь, что тоже проявит себя.

    Если все будет хорошо, останусь здесь на весь сезон», – сказал Мовсисян.

    В нынешнем сезоне Мовсисян не провел в MLS ни одного матча.

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