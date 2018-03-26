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    Кузяев покинул расположение сборной России

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    Далер Кузяев
    На фото:Далер Кузяев
    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев покинул расположение сборной России и пройдет дополнительное обследование в связи с дискомфортом в области стопы, сообщает пресс-служба национальной команды.

    Сборная России во вторник в Санкт-Петербурге проведет контрольный матч с командой Франции.

    Кузяев ранее пропустил матч с командой Бразилии, который состоялся в пятницу в Москве и завершился поражением россиян со счетом 0:3.

    «Кузяев в течение двух последних дней тренировался в общей группе без ограничений, однако, по его словам, у него не проходит чувство дискомфорта в области стопы. В связи с этим тренерский штаб принял решение не рисковать здоровьем футболиста и не включать его в заявку на контрольный матч против Франции.

    По прибытию в Санкт-Петербург Кузяев покинул расположение сборной и в ближайшие дни пройдёт дополнительное обследование, после которого будут ясны перспективы участия футболиста в ближайших играх», — говорится в сообщении.

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