Кузяев покинул расположение сборной России

Полузащитник «Зенита»покинул расположение сборной России и пройдет дополнительное обследование в связи с дискомфортом в области стопы, сообщает пресс-служба национальной команды.

Сборная России во вторник в Санкт-Петербурге проведет контрольный матч с командой Франции.

Кузяев ранее пропустил матч с командой Бразилии, который состоялся в пятницу в Москве и завершился поражением россиян со счетом 0:3.

«Кузяев в течение двух последних дней тренировался в общей группе без ограничений, однако, по его словам, у него не проходит чувство дискомфорта в области стопы. В связи с этим тренерский штаб принял решение не рисковать здоровьем футболиста и не включать его в заявку на контрольный матч против Франции.

По прибытию в Санкт-Петербург Кузяев покинул расположение сборной и в ближайшие дни пройдёт дополнительное обследование, после которого будут ясны перспективы участия футболиста в ближайших играх», — говорится в сообщении.