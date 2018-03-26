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    Кулибали: Бенитес звонил дважды, а я положил трубку

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    Калиду Кулибали
    На фото:Калиду Кулибали
    Защитник «Наполи» Калиду Кулибали рассказал о переходе в неаполитанский клуб.

    «В свое время я дважды положил трубку, когда мне звонил Рафаэль Бенитес. Думал, что это друг, который пытается меня разыграть… Я не верил, что Бенитес может мне позвонить, но это правда. Я был так смущен и потом еще долго извинялся.

    Этот переход был нужен мне. Для защитника нет лучшего места, чем Италия, чтобы развиваться в плане тактики. Я достиг огромного прогресса в этом аспекте.

    Однажды Диего Марадона прислал мне фотографию, где он в моей футболке! Я был в восторге. Это доказывает, что в жизни все возможно», — приводит слова Кулибали Football Italia.

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