Кулибали: Бенитес звонил дважды, а я положил трубку

Защитник «Наполи»рассказал о переходе в неаполитанский клуб.

«В свое время я дважды положил трубку, когда мне звонил Рафаэль Бенитес. Думал, что это друг, который пытается меня разыграть… Я не верил, что Бенитес может мне позвонить, но это правда. Я был так смущен и потом еще долго извинялся.

Этот переход был нужен мне. Для защитника нет лучшего места, чем Италия, чтобы развиваться в плане тактики. Я достиг огромного прогресса в этом аспекте.

Однажды Диего Марадона прислал мне фотографию, где он в моей футболке! Я был в восторге. Это доказывает, что в жизни все возможно», — приводит слова Кулибали Football Italia.