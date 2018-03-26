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    Галлас ожидает энерозатратной игры в матче Россия – Франция

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    Вильям Галлас
    На фото:Вильям Галлас
    Бывший защитник сборной Франции Вильям Галлас поделился ожиданиями от товарищеского матча французов с национальной командой России, который состоится 27 марта в Санкт-Петербурге.

    «Очень красивый стадион, великолепный газон. Чувствуется, что арена новая. Когда она наполнится зрителями, уверен, будет прекрасная атмосфера внутри. У меня вызывает много приятных воспоминаний то, что я сегодня нахожусь здесь. Последний раз был тут четыре года назад. Также особые эмоции вызывает тот факт, что именно на этом стадионе будут проходить матчи чемпионата мира.

    Предстоящий товарищеский матч не будет легким ни для одной из команд. Россия проиграла Бразилии 0:3, Франция – Колумбии 2:3… Игра будет трудной с точки зрения физики, энергозатратной. Безусловно, у обеих команд будет желание победить.

    Не стал бы никого выделять из состава сборной России. Думаю, во время этого матча игроки будут чувствовать сильное давление и прессинг со стороны. Знаю, что важные игроки состава сборной России получили травмы. Так что стоит фокусироваться на всей команде в целом.

    Именно организованная командная игра позволит игрокам добиться успеха и показать своей публике, что они заслуживают ее внимание и смогут дойти как минимум до 1/8 или 1/4 финала мундиаля», — приводит слова Галласа «Чемпионат».

    Улучшит ли Черчесов игру в обороне?Россия – Франция. Прогноз и ставки на футбольный товарищеский матч 27 марта
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