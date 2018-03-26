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    В ФИФА довольны готовностью России к ЧМ-2018

    Чемпионат мира по футболу-2018
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    В ФИФА довольны готовностью России к ЧМ-2018
    На фото:В ФИФА довольны готовностью России к ЧМ-2018
    Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит подвел итоги седьмого операционного визита делегации международной организации и оргкомитета «Россия-2018».

    «Состояние готовности в целом очень хорошее. Есть ряд моментов, которые мы по многим городам отметили. Они везде разные, там просто предстоит проделать больше работы.

    Для таких больших проектов, как чемпионат мира, дьявол в деталях. На данном этапе мы от больших проектов — постройки стадионов, переходим к более тонким аспектам работы — отлаживанию деталей. Именно такие моменты являются финишными штрихами, которые в итоге определяют все впечатление от посещения матчей», — приводит ТАСС слова Смита.

    Отмечается, что окончательные итоги визита в ФИФА подведут после возвращения делегации в Москву.

    «Мы составим список городов, список вопросов и будем напряженно работать с местными оргкомитетами над подготовкой к тестовым играм», — добавил представитель организации.

    Напомним, на прошлой неделе делегация посетила Екатеринбург, Самару, Саранск и Нижний Новгород, а сегодня проверяет готовность Калининграда.

    Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

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