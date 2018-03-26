В ФИФА довольны готовностью России к ЧМ-2018

«Состояние готовности в целом очень хорошее. Есть ряд моментов, которые мы по многим городам отметили. Они везде разные, там просто предстоит проделать больше работы.
Для таких больших проектов, как чемпионат мира, дьявол в деталях. На данном этапе мы от больших проектов — постройки стадионов, переходим к более тонким аспектам работы — отлаживанию деталей. Именно такие моменты являются финишными штрихами, которые в итоге определяют все впечатление от посещения матчей», — приводит ТАСС слова Смита.
Отмечается, что окончательные итоги визита в ФИФА подведут после возвращения делегации в Москву.
«Мы составим список городов, список вопросов и будем напряженно работать с местными оргкомитетами над подготовкой к тестовым играм», — добавил представитель организации.
Напомним, на прошлой неделе делегация посетила Екатеринбург, Самару, Саранск и Нижний Новгород, а сегодня проверяет готовность Калининграда.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.