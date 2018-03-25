Васильков назвал приблизительные сроки восстановления Джано

Бывший врач «Спартака» и сборной Россииобъяснил причину эпидемии «крестов» в российском футболе, а также заявил, чтоможет вернуться в строй через пять с половиной месяцев.

«Через 5,5 месяцев со дня операции, если все гладко будет, без всяких замечаний. Думаю, до шести месяцев. Ананидзе – парень невезучий. Мы называем таких "хрустальными". Головенка-то у него свежая, но из медицинского корпуса не вылезает.

Очень трудно сказать, в чем с ним проблема. Надо его пообследовать. От плоскостопия до макушки головы. Мышечной массы у него маловато – он "пацанистого" склада. Уж очень много в "Спартаке" этих травм. Хотя от подобной травмы никуда не денешься.

Спорт стал скоростной, требовательный. Порой жестокий. И на западе получают такие травмы. Это уже стало составной частью нашего спорта. Но на этот год "крестов" хватит. В "Спартаке" процентов на 150-200 перевыполнили план. Давайте уж этот год закончим спокойно. Посмотрите на Зобнина: Роман прекрасно играет, вылечился, все хорошо. Будем равняться на него.

Сейчас защитники грубо останавливают нападающих, которые бегут на высоких скоростях, а судят это по-английски. Мы к этому не готовы. Судья может не свистнуть такую тяжелую остановку игрока, а это чревато травмой. Да и трудно сказать, как работают физиотерапевты в клубах. Возможно, перегружают игроков, возможно, наоборот, недогружают. Этих специалистов трудно контролировать.

Джано получил повреждение передней крестообразной связки

А то, может, окажется, что они "сами с усами". Хотел бы поглядеть, как они работают и грузят футболистов. А то у главного тренера голова пухнет от мыслей насчет игровых позиций и всего подобного, а в это время физиотерапевт, засучив рукава, начинает работать с игроками», — приводит слова Василькова «Спорт-Экспресс».