ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Васильков назвал приблизительные сроки восстановления Джано

    Спартак Сборная России Футбол России РФПЛ Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Юрий Васильков
    На фото:Юрий Васильков
    Бывший врач «Спартака» и сборной России Юрий Васильков объяснил причину эпидемии «крестов» в российском футболе, а также заявил, что Джано Ананидзе может вернуться в строй через пять с половиной месяцев.

    «Через 5,5 месяцев со дня операции, если все гладко будет, без всяких замечаний. Думаю, до шести месяцев. Ананидзе – парень невезучий. Мы называем таких "хрустальными". Головенка-то у него свежая, но из медицинского корпуса не вылезает.

    Очень трудно сказать, в чем с ним проблема. Надо его пообследовать. От плоскостопия до макушки головы. Мышечной массы у него маловато – он "пацанистого" склада. Уж очень много в "Спартаке" этих травм. Хотя от подобной травмы никуда не денешься.

    Спорт стал скоростной, требовательный. Порой жестокий. И на западе получают такие травмы. Это уже стало составной частью нашего спорта. Но на этот год "крестов" хватит. В "Спартаке" процентов на 150-200 перевыполнили план. Давайте уж этот год закончим спокойно. Посмотрите на Зобнина: Роман прекрасно играет, вылечился, все хорошо. Будем равняться на него.

    Сейчас защитники грубо останавливают нападающих, которые бегут на высоких скоростях, а судят это по-английски. Мы к этому не готовы. Судья может не свистнуть такую тяжелую остановку игрока, а это чревато травмой. Да и трудно сказать, как работают физиотерапевты в клубах. Возможно, перегружают игроков, возможно, наоборот, недогружают. Этих специалистов трудно контролировать.

    Джано получил повреждение передней крестообразной связки

    А то, может, окажется, что они "сами с усами". Хотел бы поглядеть, как они работают и грузят футболистов. А то у главного тренера голова пухнет от мыслей насчет игровых позиций и всего подобного, а в это время физиотерапевт, засучив рукава, начинает работать с игроками», — приводит слова Василькова «Спорт-Экспресс».

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Опасны и без Неймара. Пять выводов после матча Россия — Бразилия
  • Феноменальный Паулиньо, надежный Акинфеев и разносторонняя сборная Бразилии
    •
  • Другой сборной у нас нет, надо чинить эту
  • Разгром сборной России бразильцами в «Лужниках» — в нашем обзоре прессы
    •
  • 25/03
    • Зобнин пропустил тренировку сборной России
  • 25/03
    • Джано получил повреждение передней крестообразной связки
  • 25/03
    • Полузащитник сборной России получил травму на тренировке
  • 24/03
    • Думбия: Руководство «Ростова» хочет заставить меня продлить контракт
  • 24/03
    • РФС оштрафовал Рауша и Нойштедтера за нарушение внутреннего распорядка
  • 24/03
    • «Урал» разгромил на Кипре двух соперников за один день
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Дидье ДрогбаВождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье ДрогбаЛегендарный нападающий повесит бутсы на гвоздьЖозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Йоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Хамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероИгорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнираАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Мирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуДжордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа Веа
    Подробный разбор
  • План Клоппа: топ-5 идей немца для титула в сезоне 18/19
  • LiveSport.Ru рисует путь, по которому немецкий специалист придет к титулу
    •
  • Россия — Бразилия. С вагоном проблем против команды из другой галактики
  • Реакция СМИ на домашнее поражение сборной России в матче против Бразилии
    •
  • Ибрагимович изменил «МЮ» и стал большей легендой
  • Реакция прессы на уход Ибрагимовича из «МЮ»
    •
  • Подкуп беспризорника. «Локо» получил дополнительный домашний матч
  • «Амкар» решил провести игру с «железнодорожниками» в Москве
    •
  • «МанСити» — «Барселона»: кто кого?
  • Каким будет исход потенциального финала Лиги чемпионов
    •
  • Против Бразилии — все в белом и без аншлага
  • Рассказываем, как сборная России готовится к товарищескому матчу с Бразилией
    • Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Мертенс и Аддад Майя удивят соперниц
  • Прогнозы и ставки на теннис 25 марта
  • 3,84
    •
  • Болгары подтвердят любовь ко вторым таймам
  • Болгария – Казахстан. Прогноз и ставки на товарищеский матч 26 марта
  • 2,20
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 13:34
    • «Интер» согласовал условия личного контракта с защитником «Лацио»
  • 13:22
    • Миранчук не считает уровень сборной Бразилии «космическим»
  • 12:49
    • Полузащитник сборной России получил травму на тренировке
  • 12:21
    • Куртуа не поможет сборной Бельгии в матче с Саудовской Аравией
  • 12:10
    • Джикия: Джанчик, прорвемся, и не такое видали
  • 11:59
    • Зобнин пропустил тренировку сборной России
  • 11:44
    • Джано получил повреждение передней крестообразной связки
  • 11:24
    • Сампаоли не исключил, что Дибала и Икарди сыграют на ЧМ-2018
  • 11:11
    • Швайнштайгер: Ибра, прекрати преследовать меня
  • 11:02
    • Агент назвал Гвардиолу трусом и псом
  • 10:50
    • Глушаков поддержал Джано
  • 10:42
    • Орлов назвал Кудряшова защитником «европейского уровня»
  • 10:35
    • Экс-игрок БАТЭ: Гончаренко мог разломать ногой шкафчик или кидаться льдом
  • 10:10
    • Алиев: Я уже не Саша Алиев, должен быть серьезным
  • 09:51
    • Вратарь «Манчестер Сити» может перейти в «Наполи»
  • 09:34
    • Сон Хын Мин назвал Кейна лучшим игроком в мире
  • Португальцы «подсядут» во втором тайме
  • Португалия – Нидерланды. Прогноз и ставки на международный товарищеский матч 26 марта
    • 2,07Завтра в 21:30
  • «Горные орлы» мирно разойдутся с «викингами»
  • Албания – Норвегия. Прогноз и ставки на футбольный товарищеский матч 26 марта
    • 3,50Завтра в 21:00
  • 08:36
    • Сборная Италии определится с главным тренером 20 мая
  • «Филины» продлят свою победную серию с мальтийцами
  • Финляндия — Мальта. Прогноз и ставки на товарищеский матч 26 марта
    • 1,55Завтра в 20:00
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус