Сон Хын Мин назвал Кейна лучшим игроком в мире

Нападающий «Тоттенхэма»отметил, что считает своего партнера по команделучшим игроком в мире.

«Кейн крайне важен для сборной Англии, потому что он лучший в мире игрок. Это футбол, где иногда бывают травмы, поэтому "Тоттенхэму" придется играть без Гарри. Это очень грустно, но другие должны быть готовы его заменить.

Я не такой, как Гарри. Просто стараюсь тренироваться каждый день, и это хорошая возможность чего-то добиться. Мне многое удалось доказать за два с половиной года в "Тоттенхэме". Мне очень нравится здесь, команда упорно работает, и это то, что я хочу.

"Тоттенхэм" сообщил, когда Кейн вернется к тренировкам

Мое будущее? Предпочитаю не загадывать наперед и идти день за днем», – цитирует Сона SkySports.