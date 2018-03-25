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    «Рубин» примет «Ахмат» не на «Казань Арене»

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    «Казань Арене»
    На фото:«Казань Арене»
    Казанский «Рубин» планирует провести ближайший домашний матч с «Ахматом» в 25-м туре российской Премьер-Лиги на одном из запасных стадионов, а не на «Казань Арене».

    «После игры со "Спартаком" поле нужно поберечь. В данный момент агрономы делают все необходимые процедуры для того, чтобы через месяц оно было в идеальном состоянии. 23 марта стадион посетили представители ФИФА​. Никто там за голову не хватается, все всё понимают. Сейчас погода в Казани налаживается и подрядчик, который несёт ответственность за газон заверил, что через месяц поле будет в полном порядке», — заявили «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе клуба.

    Матч «Рубин» — «Ахмат» пройдёт либо на стадионе «Центральный», либо на «Рубине». На «Казань Арене» идёт подготовка поля к чемпионату мира.

    Матч «Рубин» — «Ахмат» состоится в субботу 7 апреля, начало — в 14:00 по московскому времени.

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