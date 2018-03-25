ЦСКА разгромил «Рязань» в контрольном поединке

В составе победителей дубль на счету Федора Чалова, также голы забили Тимур Жамалетдинов и Витиньо (пенальти).
Ближайший официальный матч ЦСКА проведет 1 апреля. Команда Виктора Гончаренко на выезде сыграет с «Ростовом» в рамках 24-го тура чемпионата России.
Товарищеский матч
ЦСКА — «Рязань» — 4:0 (1:0)
Голы: Витинью, 17 — с пенальти (1:0). Жамалетдинов, 52 (2:0). Чалов, 79 (3:0). Чалов, 84 (4:0).ЦСКА: Помазун, Игнашевич, Набабкин, Щенников, Гордюшенко (Тикнизян, 46), Олейников, Хосонов, Бистрович, Витинью, Жамалетдинов, Чалов.Предупреждения: Набабкин, 58. Хосонов, 85.