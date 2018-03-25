ЦСКА разгромил «Рязань» в контрольном поединке

Московскийво время перерыва в клубном футболе на матчи сборных провел контрольный матч с, которая выступает во втором дивизионе России. Матч в Москве закончился разгромной победой «армейцев» со счетом 4:0 (1:0).

В составе победителей дубль на счету Федора Чалова, также голы забили Тимур Жамалетдинов и Витиньо (пенальти).

Ближайший официальный матч ЦСКА проведет 1 апреля. Команда Виктора Гончаренко на выезде сыграет с «Ростовом» в рамках 24-го тура чемпионата России.