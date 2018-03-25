Джано получил повреждение передней крестообразной связки

Полузащитник «Спартака»получил повреждение передней крестообразной связки колена, сообщает пресс-служба «красно-белых».

Хавбек перенесет операцию.

Футболист травмировался в товарищеском матче между сборными Грузии и Литвы (4:0). Джано вышел в стартовом составе, но уже на 5-й минуте получил травму и был заменен.

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«МРТ-исследование, проведенное этой ночью в Тбилиси, подтвердило первоначальный диагноз: повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава. Джано предстоит оперативное лечение. Мы постоянно находимся на связи с ним и с доктором сборной Грузии. Дату операции и предположительные сроки восстановления футболиста сообщим позже», — сообщил руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.