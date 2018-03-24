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    «Урал» разгромил на Кипре двух соперников за один день

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    Игроки «Урала»
    На фото:Игроки «Урала»
    «Урал» провел два контрольных матча за день на сборе в Кипре. Разными составами екатеринбуржцы сыграли против «Кармиотиссы» (Полемидия) и АЕЗа (Закакиу) из второго по силе дивизиона Кипра.

    В матче против «Кармитиоссы» «Урал» отпраздновал победу со счетом 9:1.

    Дубль в составе «Урала» оформили Эрик Бикфалви и Отман Эль-Кабир, по одному голу на счету Николая Димитрова, Михаила Меркулова, Петруса Бумаля, Романа Емельянова и Андрея Егорычева.

    В другом матче дня «Урал» обыграл АЕК со счетом 4:1.

    У победителей хет-триком отличился Алексей Евсеев, еще один мяч провел Николай Сидоркин.

    «Тосно» сыграл вничью с «Аланьяспором» в контрольном матче

    Напомним, в рамках 24-го тура чемпионата России 1 апреля «Уралу» предстоит сыграть дома с казанским «Рубином».

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