«Урал» разгромил на Кипре двух соперников за один день

провел два контрольных матча за день на сборе в Кипре. Разными составами екатеринбуржцы сыграли против(Полемидия) и(Закакиу) из второго по силе дивизиона Кипра.

В матче против «Кармитиоссы» «Урал» отпраздновал победу со счетом 9:1.

Дубль в составе «Урала» оформили Эрик Бикфалви и Отман Эль-Кабир, по одному голу на счету Николая Димитрова, Михаила Меркулова, Петруса Бумаля, Романа Емельянова и Андрея Егорычева.

В другом матче дня «Урал» обыграл АЕК со счетом 4:1.

У победителей хет-триком отличился Алексей Евсеев, еще один мяч провел Николай Сидоркин.

«Тосно» сыграл вничью с «Аланьяспором» в контрольном матче

Напомним, в рамках 24-го тура чемпионата России 1 апреля «Уралу» предстоит сыграть дома с казанским «Рубином».