РФС оштрафовал Рауша и Нойштедтера за нарушение внутреннего распорядка

Российский футбольный союз оштрафовал игроков национальнойза нарушение внутреннего распорядка.

Об этом сообщает официальный сайт РФС.

После матча против сборной Бразилии футболисты отправились на ужин в один из московских ресторанов и нарушили график сборной.

«В соответствии со стандартной практикой работы национальной сборной России при подготовке к спаренным матчам, тренерский штаб команды после игры с Бразилией дал возможность футболистам провести определенное время с родными и близкими. То же самое имело место в октябре и ноябре прошлого года. Что касается ситуации с Константином Раушем и Романом Нойштедтером, то мы понимаем, что подобное поведение сказывается на имидже сборной, дает повод для ненужных разговоров и обсуждений. В соответствии с внутренним распорядком принято решение оштрафовать игроков», — говорится в заявлении РФС.

Игроки уже принесли свои извинения: «После игры с Бразилией с друзьями, которые присутствовали на игре, мы поужинали в одном из московских ресторанов. И тем самым нарушили график, в соответствии с которым после полуночи уже не должны были быть в общественном месте. Мы не правы, приносим свои извинения и согласны с наказанием в виде штрафа. В дальнейшем будем делать все возможное, чтобы не повторить подобных ошибок и оставаться в числе кандидатов в национальную команду».

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Напомним, Нойштедтер и Рауш участия в матче против Бразилии не принимали.