«Крылья Советов» и «Оренбург» разошлись миром

Встреча, которая проходила на стадионе «Металлург», завершилась нулевой ничьей.
Обе команды после этого матча набрали по 60 очков и отстают от «Енисея» на 5 очков.
Оренбуржцы остались на втором месте в турнирной таблице, самарский клуб занимает третью строчку, уступая по дополнительным показателям.
«Енисей» оступился в матче с «Ротором»
ФНЛ. 29-й тур
«Крылья Советов» (Самара) — «Оренбург» — 0:0
«Крылья Советов»: Конюхов, Зотов, Бурлак, Надсон, Таранов, Ятченко, Кулик, Чочиев (Кленкин, 67), Башкиров (Алиев, 81), Ткачук (С.Самодин, 37), Корниленко.«Оренбург»: Фролов, Удалый, Ойеволе, Малых, Терехов, Бегич, Чиркин, Афонин, Сутормин (Воробьев, 83), Попович (Бреев, 86), Козлов (Мамтов, 75).Предупреждения: Терехов, 21. Чиркин, 33. Башкиров, 79.