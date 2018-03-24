«Крылья Советов» и «Оренбург» разошлись миром

В Самаре состоялся матч 29-го тура ФНЛ между

Встреча, которая проходила на стадионе «Металлург», завершилась нулевой ничьей.

Обе команды после этого матча набрали по 60 очков и отстают от «Енисея» на 5 очков.

Оренбуржцы остались на втором месте в турнирной таблице, самарский клуб занимает третью строчку, уступая по дополнительным показателям.

«Енисей» оступился в матче с «Ротором»