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    «Крылья Советов» и «Оренбург» разошлись миром

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    «Крылья Советов» — «Оренбург»
    На фото:«Крылья Советов» — «Оренбург»
    В Самаре состоялся матч 29-го тура ФНЛ между «Крыльями Советов» и «Оренбургом».

    Встреча, которая проходила на стадионе «Металлург», завершилась нулевой ничьей.

    Обе команды после этого матча набрали по 60 очков и отстают от «Енисея» на 5 очков.

    Оренбуржцы остались на втором месте в турнирной таблице, самарский клуб занимает третью строчку, уступая по дополнительным показателям.

    «Енисей» оступился в матче с «Ротором»

    ФНЛ. 29-й тур
    «Крылья Советов» (Самара) — «Оренбург» — 0:0
    «Крылья Советов»: Конюхов, Зотов, Бурлак, Надсон, Таранов, Ятченко, Кулик, Чочиев (Кленкин, 67), Башкиров (Алиев, 81), Ткачук (С.Самодин, 37), Корниленко.«Оренбург»: Фролов, Удалый, Ойеволе, Малых, Терехов, Бегич, Чиркин, Афонин, Сутормин (Воробьев, 83), Попович (Бреев, 86), Козлов (Мамтов, 75).Предупреждения: Терехов, 21. Чиркин, 33. Башкиров, 79.
    Битва за шесть очков в Самаре«Крылья Советов» — «Оренбург». Прогноз и ставки на матч 29-го тура первенства ФНЛ 24 марта
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