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    Колыванов: Во втором тайме ребята немного подсели

    Товарищеские матчи
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    Игорь Колыванов
    На фото:Игорь Колыванов
    Главный тренер московского «Торпедо» Игорь Колыванов прокомментировал результат товарищеского матча между сборными России и Бразилии (0:3).

    «Первый тайм наши очень уверенно сыграли, практически ничего не дали создать бразильцам. Играли грамотно в обороне и прессинговали соперника. Было движение. Во втором тайме ребята немного подсели, а бразильцы включили другие скорости. Стало тяжело. У нас есть определённые проблемы в обороне, но я бы не стал сейчас углубляться в это. В защитной линии не хватает свежих 25-летних Березуцких и Игнашевичей. В целом же наша сборная мне понравилась по движению и самоотдаче, особенно в первом тайме. А во втором, повторюсь, немного поплыли.

    Все игроки сборной Бразилии играют в европейских чемпионатах и находятся в лучшей физической форме. У нас же чемпионат возобновился несколько недель назад, команды сыграли по два-три матча. У наших футболистов ножки не готовы, бежать было тяжело. Видно, что не успевали закрывать зоны. Бразилия же имеет высококлассных игроков из лучших команд Европы. У нас футболистов такого уровня нет, за исключением одного или двух.

    Я бы не стал строго судить сборную России. Может, это и к лучшему, что сегодня мы сыграли с бразильцами, а через несколько дней нас ждут французы. Лучшие спарринги играются с командами, которые тебя несколько превосходят. К июню мы будем в другом состоянии, и будет легче играть с Саудовской Аравией и Египтом. Такие спарринги, как с Бразилией и Францией, важны: мы на них учимся и растем», – цитирует Колыванова «Чемпионат».

    Следующий матч сборная России сыграет с Францией 27 марта в Санкт-Петербурге.

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