СК возбудил дело о мошенничестве в связи со строительством стадиона «Санкт-Петербург»

Следственный комитет возбудил дело о мошенничестве в связи со строительством крыши на стадионе Крестовского острова, информирует «Фонтанка».

По информации издания, несколько дней назад сотрудники Следственного комитета и полиции проводили проверку на стадионе.

Правоохранители заинтересовались деятельностью компании ООО «Атлант», которая была субподрядчиком «Инжтрансстрой-СПб» и «Метростроя» и выполняла кровельные работы на стадионе с 2015 года. Причина возбуждения дела остается неизвестной.

Арена на Крестовском острове строилась с 2007 года на месте стадиона имени Кирова. Первый официальный матч на ней состоялся 22 апреля 2017 года.

В 2018-м на арене состоятся семь матчей чемпионата мира. Также стадион примет игры Евро-2020.