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    Прядкин: Без клубов стадионам ЧМ-2018 конец

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    Сергей Прядкин
    На фото:Сергей Прядкин
    Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о ситуации с новыми стадионами в России.

    «Буквально вчера был у Виталия Мутко, и мы довольно предметно обсуждали этот вопрос. Тем более что он эту тему курирует. Главная проблема понятна: не будет клубов, и этим аренам придется очень сложно.

    Содержание стадиона обходится примерно в 300 миллионов рублей в год. Это достаточно серьезные деньги для Мордовии, Волгограда. Значит, нужно худо-бедно, но хотя бы часть этих средств окупать. Без клубов этим стадионам, я считаю, конец.

    Нужно возрождать футбол! Вот в Волгограде мой хороший знакомый – губернатор Андрей Бочаров – поставил задачу: не дикими темпами выйти в Премьер-лигу и кричать "Я король!", а сделать экономическую подушку, спортивную, академию. И постепенно выходить.

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    Даже если эти клубы будут выступать в ПФЛ и ФНЛ – тоже здорово! Люди будут приучаться к комфортным аренам», — приводит слова Прядкина «Спорт-Экспресс».

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