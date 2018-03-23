Прядкин: Без клубов стадионам ЧМ-2018 конец

Президент РФПЛподелился мнением о ситуации с новыми стадионами в России.

«Буквально вчера был у Виталия Мутко, и мы довольно предметно обсуждали этот вопрос. Тем более что он эту тему курирует. Главная проблема понятна: не будет клубов, и этим аренам придется очень сложно.

Содержание стадиона обходится примерно в 300 миллионов рублей в год. Это достаточно серьезные деньги для Мордовии, Волгограда. Значит, нужно худо-бедно, но хотя бы часть этих средств окупать. Без клубов этим стадионам, я считаю, конец.

Нужно возрождать футбол! Вот в Волгограде мой хороший знакомый – губернатор Андрей Бочаров – поставил задачу: не дикими темпами выйти в Премьер-лигу и кричать "Я король!", а сделать экономическую подушку, спортивную, академию. И постепенно выходить.

Прядкин раскритиковал "Амкар" и выступил за сокращение РФПЛ

Даже если эти клубы будут выступать в ПФЛ и ФНЛ – тоже здорово! Люди будут приучаться к комфортным аренам», — приводит слова Прядкина «Спорт-Экспресс».