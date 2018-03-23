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    Подберезкин назвал самых сильных футболистов, против которых играл

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    Вячеслав Подберезкин
    На фото:Вячеслав Подберезкин
    Полузащитник «Рубина» Вячеслав Подберезкин, отвечая на вопросы болельщиков, назвал самых сильных футболистов, которые встречались ему на поле.

    «Люблю футбол с самого детства, лет с шести. У меня два старших брата, мы все время выходили во двор. Это сейчас другое поколение: всем в телефонах, в планшетах посидеть. А у нас такого не было, поэтому выходили во двор, играли в футбол.

    Братья меня всегда брали с собой. Подарки на дни рождения от родителей были связаны именно с футболом. Футбольные майки, мячи, щитки и так далее. Так что футбол с детства в моем сердце.

    Лучшим футболистом, с которым приходилось играть, наверное, был Диарра. Правда, это был товарищеский матч за "Локомотив". Я поехал на сборы за основную команду. Был товарищеский матч, я играл с ним в центре поля. Плюс много видел его по тренировкам. Действительно, это очень сильный футболист, выделялся. Хотя немного было команд на моем футбольном пути, но запомнился Диарра.

    Если брать соперников, то Халк наверно, Данни. Халк очень сильный индивидуально, а Данни очень интеллектуальный футболист», — приводит слова Подберезкина официальный сайт «Рубина».

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