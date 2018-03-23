Стадион «Нижний Новгород» получил заключение о соответствии Минстроя РФ

Стадион, строящийся к чемпионату мира по футболу, получил заключение о соответствии Минстроя РФ.

Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень.

«Уже вчера было подписано заключение о соответствии. Это означает, что по сути стадион сегодня близок к готовности, к вводу в эксплуатацию. Мы видим, что поле уже подогревается, уже происходит его орошение. То есть у нас есть основания полагать, что к тестовым играм стадион будет полностью готов.

Если говорить в целом, все регионы идут неплохо. На старте некоторые проекты буксовали, это было связано с тем, что первоначально проектирование было разорвано с самими строительно-монтажными работами. Но мы уже, что называется, "били по хвостам", уже все отставания, которые были на ряде объектов, сегодня все встало в график», — приводит слова функционера «Р-Спорт».

На стадионе в Нижнем Новгороде пройдут игры 1/8 и 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2018.