ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Стадион «Нижний Новгород» получил заключение о соответствии Минстроя РФ

    Чемпионат мира по футболу-2018 Футбол России
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Стадион «Нижний Новгород»
    На фото:Стадион «Нижний Новгород»
    Стадион «Нижний Новгород», строящийся к чемпионату мира по футболу, получил заключение о соответствии Минстроя РФ.

    Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень.

    «Уже вчера было подписано заключение о соответствии. Это означает, что по сути стадион сегодня близок к готовности, к вводу в эксплуатацию. Мы видим, что поле уже подогревается, уже происходит его орошение. То есть у нас есть основания полагать, что к тестовым играм стадион будет полностью готов.

    Если говорить в целом, все регионы идут неплохо. На старте некоторые проекты буксовали, это было связано с тем, что первоначально проектирование было разорвано с самими строительно-монтажными работами. Но мы уже, что называется, "били по хвостам", уже все отставания, которые были на ряде объектов, сегодня все встало в график», — приводит слова функционера «Р-Спорт».

    На стадионе в Нижнем Новгороде пройдут игры 1/8 и 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2018.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Против Бразилии — все в белом и без аншлага
  • Рассказываем, как сборная России готовится к товарищескому матчу с Бразилией
  • Салах заставил защиту сборной России занервничать
  • Реакция прессы на феноменальное выступление форварда «Ливерпуля» в матче с «Уотфордом»
    •
  • 21/03
    • Головин включен в пятерку самых талантливых игроков ЧМ-2018
  • 20/03
    • Сборная России представила второй комплект формы на ЧМ-2018
  • 20/03
    • Кокорин: Буду работать, чтобы как можно быстрее вернуться здоровым
  • 20/03
    • Пять арен ЧМ-2018 будут сданы до конца марта, самарская – в апреле
  • 17/03
    • «Ростов-Арена» введена в эксплуатацию
  • 16/03
    • Камболов надеется сыграть на ЧМ-2018, несмотря на историю с допингом
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    КакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»Новый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийПоль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаХамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероФрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойКриштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опятьЛионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетиемИспользование VARСистема VAR: быть или не быть – вот в чем вопросРеакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке КонфедерацийАрсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»
    Подробный разбор
  • «МанСити» — «Барселона»: кто кого?
  • Каким будет исход потенциального финала Лиги чемпионов
    •
  • Против Бразилии — все в белом и без аншлага
  • Рассказываем, как сборная России готовится к товарищескому матчу с Бразилией
  • Роналду вырывается вперед в схватке с Месси
  • Вечное противостояние пока что за португальцем
    •
  • Мэйвезер и «Ньюкасл». День дураков еще не наступил
  • Мэйвезер сделал громкое заявление — что думают СМИ, а также фанаты «Ньюкасла», и что случится в итоге
    •
  • Игра, которую ведет Неймар
  • Что стоит за финансовыми аппетитами форварда?
    •
  • Роналду и роботы, Мюллер и лошади, а также диснеевский принц Боатенг
  • Наблюдаем через «Инстаграм», как звезды футбола проводят свой досуг.
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Сумеет ли сборная России забить бразильцам без Кокорина?
  • Россия — Бразилия. Прогноз и ставки на международный товарищеский матч 23 марта
  • 4,0
    •
  • Экспресс дня. «Ак Барс» — в финале «Востока»
  • Прогнозы и ставки на хоккей и футбол 23 марта
  • 4,08
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 13:52
    • Прядкин: Без клубов стадионам ЧМ-2018 конец
  • 13:37
    • СК возбудил дело о мошенничестве в связи со строительством стадиона «Санкт-Петербург»
  • 13:04
    • Женская сборная России опустилась на 26-е место в рейтинге ФИФА
  • 12:49
    • «Манчестер Юнайтед» заключил контракт с 17-летним нападающим
  • 12:37
    • Бразильцы довольны условиями в Москве, сообщил Мутко
  • 12:33
    • Слуцкий пообещал не критиковать россиян за игру с Бразилией
  • 12:27
    • Экс-игрок «Барселоны» продлит контракт с АЕК
  • 12:16
    • Подберезкин назвал самых сильных футболистов, против которых играл
  • 12:06
    • Сорокин назвал матч Россия – Бразилия генеральной репетицией ЧМ-2018
  • 12:03
    • Адриано: Я бы не сказал «нет» ни ЦСКА, ни «Локомотиву», ни «Зениту»
  • Подкуп беспризорника. «Локо» получил дополнительный домашний матч
  • «Амкар» решил провести игру с «железнодорожниками» в Москве
    • 11:52
  • 11:51
    • Семин о переносе: Ну а мы тут причем?
  • 10:49
    • Прядкин раскритиковал «Амкар» и выступил за сокращение РФПЛ
  • 09:55
    • Уткин: «Амкар» – продажная. Желаю вам снега до июня
  • 09:42
    • Червиченко: «Локомотив» выиграл гонку админресурсов, чемпионат превращается в клоунаду
  • Нас ждет «низовая мировая»
  • Израиль – Румыния. Прогноз и ставки на товарищеский матч 24 марта
    • 3,60Завтра в 21:30
  • 09:23
    • Кришито: Пятое место никак не соответствует нашим амбициям
  • 09:02
    • Гаджиев: Почему «Амкару» запретили играть в Перми? Это неправильно
  • 08:49
    • Семин назвал основную причину эпидемии травм
  • 08:37
    • Швец: «Реал» Бенитеса наша основа откровенно возила
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус