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    Молодежная сборная России вырвала победу у сверстников из Македонии

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    Молодежная сборная России
    На фото:Молодежная сборная России
    Молодежная сборная России в матче отборочного турнира U21 чемпионата Европы – 2019 на выезде переиграла Македонию со счетом 4:3 (2:1).

    За российскую команду дубль оформил Георгий Мелкадзе, а ещё по голу забили Иван Обляков и Зелимхан Бакаев, который отличился уже на четвертой компенсированной минуте. За македонцев дважды отличился Алекса Аманович, а ещё один гол забил Петар Петковски.

    С 90-й минуты хозяева играли вдесятером после того, как Аманович получил вторую желтую карточку.

    Сборная России занимает второе место турнирной таблицы группы 7, набрав 13 очков. Македония с 3 баллами — последнюю.

    Чемпионат Европы U21. Группа 7
    Македония U21 — Россия U21 — 3:4 (1:2)
    Голы: Обляков, 25 (0:1). Мелкадзе, 37 (0:2). Аманович, 41 — с пенальти (1:2). Петковски, 64 (2:2). Мелкадзе, 69 (2:3). Аманович, 86 (3:3). Бакаев, 90+4 (3:4). Нереализованный пенальти: Аманович (Македония U21), 86 (вратарь)Македония U21: Янков, Попзлатанов, Садики, Аманович, Аломерович, Стояновски, Здравковски, Джорджев, Исени (Йевтоски, 89), Бабунски, Петковски (Абаз, 70).Россия U21: Обухов, Рассказов, Чернов, Довбня, Лысов (Шанбиев, 76), Зуев (Гулиев, 74), Обляков, Ланин, Жигулев, Макаров (Бакаев, 63), Мелкадзе. Предупреждения: Здравковски, 34. Обухов, 40. Бакаев, 67. Джорджев, 67. Мелкадзе, 71. Садики, 76. Аманович, 82. Удаление: Аманович (Македония U21), 90.
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