Молодежная сборная России вырвала победу у сверстников из Македонии

Молодежная сборнаяв матче отборочного турнира U21 чемпионата Европы – 2019 на выезде переиграласо счетом 4:3 (2:1).

За российскую команду дубль оформил Георгий Мелкадзе, а ещё по голу забили Иван Обляков и Зелимхан Бакаев, который отличился уже на четвертой компенсированной минуте. За македонцев дважды отличился Алекса Аманович, а ещё один гол забил Петар Петковски.

С 90-й минуты хозяева играли вдесятером после того, как Аманович получил вторую желтую карточку.

Сборная России занимает второе место турнирной таблицы группы 7, набрав 13 очков. Македония с 3 баллами — последнюю.