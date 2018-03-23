Адриано: Я бы не сказал «нет» ни ЦСКА, ни «Локомотиву», ни «Зениту»

Нападающий «Спартака»заявил, что не смог бы отказаться ЦСКА и «Зениту».

«Сейчас моя цель – завоевать как можно больше титулов со "Спартаком". А если поступит какое-либо предложение, то мы его обсудим с агентом и примем наилучшее решение. При этом никаких проблем не вижу, готов завершить карьеру здесь. Особенно если клуб и я будем всем довольны.

Даже если это будет не "Спартак"? Сначала должно поступить такое предложение. Если вдруг поступит, то мы обсудим это с агентом, директором "Спартака" и подумаем, как будет лучше для всех.

Понимаю, что фанаты будут не очень довольны тем, что я скажу, но мне надо кормить семью. Поэтому я бы не сказал "нет" ни одному российскому клубу – ни ЦСКА, ни "Локомотиву", ни "Зениту". Это моя работа, моя профессия, я футболом зарабатываю на жизнь. Это болельщики ненавидят другие клубы», — цитирует форварда «Спорт-Экспресс».