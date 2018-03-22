ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Галицкий в этом году планирует построить в Краснодаре два манежа

    Краснодар РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Сергей Галицкий
    На фото:Сергей Галицкий
    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, ранее продавший 29,1 процента акций сети магазинов «Магнит», поделился планами на будущее.

    «Я буду жить в Краснодаре, буду стараться приносить пользу, это было очень интенсивное время моей жизни. Хочу остаться частным гражданином. Хочу, чтобы ко мне не привлекалось столько внимания, сколько привлекалось ранее.

    Я специально продавал свои бумаги как физическое лицо для того, чтобы 17 миллиардов попали в городской и краевой бюджеты. Считаю, что это тоже будет неплохой вклад в то, чтобы мы и дальше меняли среду.

    Галицкий: Хочу побыть частным человеком, который занимается футболом

    Что касается футбола. В этом году планирую построить в городе еще два манежа. Хотим наращивать количество детей, которых в Краснодаре будем принимать в школу.

    Кроме того, планирую достроить парк и реконструировать кинотеатр», – сказал Галицкий в эфире телеканала «Россия 1».

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Трансферный дайджест. 13-19 марта
  • Уйдет ли Левандовски в «Реал», кого «Милан» хочет в обмен на Доннарумму, чье внимание льстит Алиссону и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Дзюба рвется в сборную
  • «Арсенал» и «Ростов» сыграли вничью при жутком морозе
    •
  • 22/03
    • Руководство «Амкара» получило положительный ответ из Хабаровска
  • 21/03
    • Названы десять самых высокооплачиваемых футболистов РФПЛ
  • 21/03
    • В офисе «Рубина» прошли обыски
  • 21/03
    • «Росгосстрах» с лета перестанет быть титульным спонсором РФПЛ
  • 21/03
    • УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Зенита»
  • 21/03
    • Мостовой: Почему мы обращаем внимание на то, что говорит Слуцкий?
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Дидье ДрогбаВождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье ДрогбаЛегендарный нападающий повесит бутсы на гвоздьФутболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнИгорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнираПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Хамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероАрсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»Новый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийЕвгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения Гинера
    Подробный разбор
  • Мэйвезер и «Ньюкасл». День дураков еще не наступил
  • Мэйвезер сделал громкое заявление — что думают СМИ, а также фанаты «Ньюкасла», и что случится в итоге
    •
  • Роналду и роботы, Мюллер и лошади, а также диснеевский принц Боатенг
  • Наблюдаем через «Инстаграм», как звезды футбола проводят свой досуг.
    •
  • Игра, которую ведет Неймар
  • Что стоит за финансовыми аппетитами форварда?
    •
  • Игры разума и пикап. Пять ошибок Моуринью в «МЮ»
  • Кто станет следующей жертвой португальца?
    •
  • Шоу продолжается. У Моуринью снова конфликт
  • Что пишут и говорят в Англии о новой ссоре Жозе Моуринью
  • Трансферный дайджест. 13-19 марта
  • Уйдет ли Левандовски в «Реал», кого «Милан» хочет в обмен на Доннарумму, чье внимание льстит Алиссону и другие трансферные новости последних дней
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • СКА обыграет «Локомотив» и выйдет в финал конференции
  • СКА — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 22 марта
  • 1,41
    •
  • Сумеет ли «Металлург» прервать полосу неудач в серии с «Ак Барсом»?
  • «Ак Барс» — «Металлург». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 23 марта
  • 2,67
    •
    Футбол. Лента новостей
  • Порадуют ли французы публику на «Стад де Франс»?
  • Франция – Колумбия. Прогноз и ставки на футбольный товарищеский матч 23 марта
    • 1,90Завтра в 23:00
  • 10:48
    • Гильерме заявил о желании Ари играть за сборную России
  • Итальянцев должно хватить на гол
  • Италия – Аргентина. Прогноз и ставки на международный товарищеский матч 23 марта
    • 2,15Завтра в 22:45
  • Феерии ждать не стоит
  • Португалия – Египет. Прогноз и ставки на товарищеский матч 23 марта
    • 1,99Завтра в 22:45
  • «Три льва» будут шлифовать оборону
  • Нидерланды – Англия. Прогноз и ставки на товарищеский матч 23 марта
    • 1,96Завтра в 22:45
  • Немецкий брак, ничейный пакт
  • Германия – Испания. Прогноз и ставки на товарищеский матч 23 марта
    • 3,40Завтра в 22:45
  • 10:36
    • «Барселона» рассчитывает удержать Иньесту
  • 10:17
    • Руководство «Амкара» получило положительный ответ из Хабаровска
  • Станет ли успешным для Швейцарии путешествие в Грецию?
  • Греция – Швейцария. Прогноз и ставки на футбольный товарищеский матч 23 марта
    • 2,08Завтра в 21:00
  • Вы спросите любого – тут голов будет много
  • Турция – Ирландия. Прогноз и ставки на международный товарищеский матч 23 марта
    • 2,55Завтра в 20:30
  • Подтвердят ли болгары статус домашней команды?
  • Болгария — Босния и Герцеговина. Прогноз и ставки на товарищеский матч 23 марта
    • 1,70Завтра в 20:00
  • Сумеет ли сборная России забить бразильцам без Кокорина?
  • Россия — Бразилия. Прогноз и ставки на международный товарищеский матч 23 марта
    • 4,0Завтра в 19:00
  • Россия — Бразилия и еще 11 матчей, которые нельзя пропустить
  • Обзор самых интересных товарищеских матчей ближайших двух недель
    • Вчера в 23:56
  • Роналду вырывается вперед в схватке с Месси
  • Вечное противостояние пока что за португальцем
    • Вчера в 22:31
  • 18:36
    • Роналдо: Неймар восстановится и будет готов к ЧМ-2018
  • 18:25
    • Виллиан: Я все еще немного говорю по-русски
  • 18:02
    • РФПЛ пока не получала от «Рубина» писем о переносе матча с «Ахматом»
  • 17:50
    • Полузащитник «Наполи» успешно перенес операцию
  • 17:22
    • Санчес испытывает проблемы с адаптацией в «Манчестер Юнайтед»
  • 17:10
    • Полузащитник сборной Германии досрочно завершил тренировку
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус