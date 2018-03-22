Галицкий в этом году планирует построить в Краснодаре два манежа

Владелец «Краснодара», ранее продавший 29,1 процента акций сети магазинов «Магнит», поделился планами на будущее.

«Я буду жить в Краснодаре, буду стараться приносить пользу, это было очень интенсивное время моей жизни. Хочу остаться частным гражданином. Хочу, чтобы ко мне не привлекалось столько внимания, сколько привлекалось ранее.

Я специально продавал свои бумаги как физическое лицо для того, чтобы 17 миллиардов попали в городской и краевой бюджеты. Считаю, что это тоже будет неплохой вклад в то, чтобы мы и дальше меняли среду.

Галицкий: Хочу побыть частным человеком, который занимается футболом

Что касается футбола. В этом году планирую построить в городе еще два манежа. Хотим наращивать количество детей, которых в Краснодаре будем принимать в школу.

Кроме того, планирую достроить парк и реконструировать кинотеатр», – сказал Галицкий в эфире телеканала «Россия 1».