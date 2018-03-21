В офисе «Рубина» прошли обыски

В офисе казанского «Рубина» прошли обыски, информирует «Бизнес Online».

Как стало известно изданию, представители следственного комитета изъяли документацию о контрактах игроков и компьютер генерального директора Рустама Саяхова.

«Сотрудниками следственного комитета была проведена проверка трудовых договоров игроков ФК "Рубин" по поступившему заявлению о возможных нарушениях», – сообщили в самом клубе, подтвердив факт обысков.

СМИ: «Рубин» стал частным клубом, а Ильзат Ахметов — свободным агентом

На допрос в СК были вызвана несколько игроков клуба, в том числе Ильзат Ахметов, ранее отказавшийся перезаключать контракт с новым юрлицом.

Напомним, что в середине марта «Рубин» сменил юридический статус, став частным клубом.