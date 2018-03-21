РФС отклонил жалобу «Локомотива» на решение не наказывать Вернблума

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) отклонил жалобу московского «Локомотива» на решение Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС не наказывать полузащитника ЦСКАпо итогам ноябрьского матча команд в чемпионате России, сообщается на сайте РФС.

«Отказать в удовлетворении жалобы ФК "Локомотив" на решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС от 14 февраля 2018 года. Оставить решение КДК РФС в силе», — говорится в сообщении РФС.

Матч 16-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА был сыгран 5 ноября на стадионе в Черкизове и завершился со счетом 2:2. Вернблум на последних минутах грубо сыграл против полузащитника Игоря Денисова, но главный арбитр встречи Сергей Карасев не показал игроку ЦСКА желтую карточку, которая стала бы для шведа второй.

После игры «Локомотив» обратился в КДК РФС по поводу эпизода с Вернблумом и санкций в отношении шведского игрока. Позже было принято решение не наказывать Вернблума, а дело было передано в апелляционный комитет.