Колосков: Допинг-офицер не виноват, что футболисты шесть часов сдают анализы

Почетный президент РФСпризвал не паниковать из-за визита допинг-офицера в расположение национальной команды, которая готовится ко контрольным матчам с Бразилией (23 марта, Москва) и Францией (27 марта, Санкт-Петербург).

Допинг-офицер прибыл на базу сборной России в среду в 6:30 утра. Из-за того, что он приехал один, процедура прохождения допинг-контроля затянулась более чем на пять часов.

Три игрока сборной России не смогли выехать на тренировку из-за допинг-контроля

«Проверять будут не только нашу сборную, но и все команды. Не думаю, что нашу сборную будут проверять чаще других. У нас нет тяжелой биографии в этом вопросе, как показала практика последних десятилетий, наши футболисты все чистые. Поэтому, убежден, что дополнительного надзора или каких-то дополнительных проб не будет.

Время зависит не от допинг-офицера, а от тех, кто сдает анализы. У одних получается сдать их сразу, другим приходится полдня сидеть и ждать. Тут ничего не поделаешь, такова специфика организмов отдельных футболистов. Уверен, у допинг-офицера не стоит задача сорвать тренировку. Так что это естественный процесс, нужно быть к нему готовыми всегда. Вы помните и "Ростов" в полном составе проверяли, все оказались "чистыми". Поэтому давайте относится к этому процессу, как к этапу подготовки к матчу», — передает слова Колоскова «Спорт-Экспресс».