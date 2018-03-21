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    Стадион в Калининграде готов к вводу в эксплуатацию

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    Арена ЧМ-2018 в Калининграде по всем техническим требованиям готова к вводу в эксплуатацию.

    Об этом заявил председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович.

    «Сегодня впервые побывал здесь, на стадионе в Калининграде. Арена отлично смотрится. По всем техническим требованиям все готово к вводу в эксплуатацию.

    Думаю, что если не сегодня, то завтра все бумаги будут подписаны. И все будет готово к матчам в апреле-мае.

    Это современный стадион на 35 тысяч зрителей, прекрасное поле, есть все необходимое оборудование. Прекрасный стадион для Калининграда, для России в целом и, разумеется, для гостей чемпионата мира», — цитирует Дворковича «Р-Спорт».

    В Калининграде пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

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