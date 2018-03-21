Стадион в Калининграде готов к вводу в эксплуатацию

Арена ЧМ-2018 впо всем техническим требованиям готова к вводу в эксплуатацию.

Об этом заявил председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович.

«Сегодня впервые побывал здесь, на стадионе в Калининграде. Арена отлично смотрится. По всем техническим требованиям все готово к вводу в эксплуатацию.

Думаю, что если не сегодня, то завтра все бумаги будут подписаны. И все будет готово к матчам в апреле-мае.

Это современный стадион на 35 тысяч зрителей, прекрасное поле, есть все необходимое оборудование. Прекрасный стадион для Калининграда, для России в целом и, разумеется, для гостей чемпионата мира», — цитирует Дворковича «Р-Спорт».

В Калининграде пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.