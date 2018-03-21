Глеб: Перед финалом ЛЧ Венгер включил телевизор, а там лебеди плавают по озеру

Бывший полузащитник «Арсенала»рассказал о самой удивительной установке главного тренера «канониров»

«Это, наверное, в 2006 году было, перед финалом Лиги чемпионов. Пришли на установку, сели. Венгер, ничего не говоря, включил телевизор, а там картинка с озером, по которому плавают лебеди. Сотни, если не тысячи.

В какой-то момент их всех пугает шум, после чего птицы начинают хлопать крыльями и синхронно набирать высоту. Буквально взлетают сплошным белым полотном в едином порыве. Мы сперва смеялись, а потом притихли, потому что картина на самом деле произвела впечатление…

Арсен после этого говорит: "Сегодня вы должны, как эти лебеди, работая вместе, синхронно, добиться успеха". Парни согласно закивали – реально тронуло и мотивировало, – цитирует Глеба "Большой футбол".

В финале Лиги чемпионов сезона-2005/06 "Арсенал" проиграл "Барселоне" со счетом 1:2.