Экс-тренер «Севильи» победил рак и готов вернуться к работе

Бывший главный тренер «Севильи»заявил, что победил рак и намерен вернуться к работе.

В конце ноября 2017 года «Севилья» объявила, что у 48-летнего Бериссо диагностирован рак предстательной железы, через неделю он был прооперирован. В декабре аргентинский специалист был уволен с поста главного тренера испанской команды «в связи с неудовлетворительными результатами».

«Я поборол болезнь, она позади. Сейчас я хочу вернуться к работе.

Что касается увольнения, то "Севилья" представила ситуацию не такой, какой она была на самом деле.

Я не хочу обсуждать это, потому что, когда ты живешь прошлым, хочешь оправдать его, объяснить, а это лишь забирает силы.

Болезнь? Я знал, что это могло случиться, и так оно и произошло. Я был сильным и победил ее. Лечение получилось очень быстрым. Я перенес операцию, и дальнейшее лечение мне не потребовалось», — цитирует Бериссо аргентинский телеканал TyС Sports.

Бериссо на протяжении карьеры также работал со сборной Чили, возглавлял аргентинский «Эстудиантес», чилийский «О'Хиггинс» и испанскую «Сельту».