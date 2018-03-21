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    Экс-тренер «Севильи» победил рак и готов вернуться к работе

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    Эдуардо Бериссо
    На фото:Эдуардо Бериссо
    Бывший главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериссо заявил, что победил рак и намерен вернуться к работе.

    В конце ноября 2017 года «Севилья» объявила, что у 48-летнего Бериссо диагностирован рак предстательной железы, через неделю он был прооперирован. В декабре аргентинский специалист был уволен с поста главного тренера испанской команды «в связи с неудовлетворительными результатами».

    «Я поборол болезнь, она позади. Сейчас я хочу вернуться к работе.

    Что касается увольнения, то "Севилья" представила ситуацию не такой, какой она была на самом деле.

    Я не хочу обсуждать это, потому что, когда ты живешь прошлым, хочешь оправдать его, объяснить, а это лишь забирает силы.

    Болезнь? Я знал, что это могло случиться, и так оно и произошло. Я был сильным и победил ее. Лечение получилось очень быстрым. Я перенес операцию, и дальнейшее лечение мне не потребовалось», — цитирует Бериссо аргентинский телеканал TyС Sports.

    Бериссо на протяжении карьеры также работал со сборной Чили, возглавлял аргентинский «Эстудиантес», чилийский «О'Хиггинс» и испанскую «Сельту».

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