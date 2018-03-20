В матче открытия ЧМ-2018 может быть использован мяч с МКС

Об этом сообщил во вторник на предполетной пресс-конференции на космодроме Байконур российский космонавт Олег Артемьев.
«Мы берём с собой мячик. Тот, который будет у нас вбрасываться на поле, может быть, в первом матче. То есть мы увезем его туда, сделаем какое-нибудь пиар-мероприятие, а Антон Шкаплеров вернёт его на Землю. Я думаю, что это будет одна из тех вещей, которая будет на первом матче», — цитирует Артемьева ТАСС.
Напомним, что матч открытия ЧМ-2018 состоится 14 июня на московском стадионе «Лужники» между сборными России и Саудовской Аравии.