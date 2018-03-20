Верратти решил остаться в ПСЖ

Полузащитник сборнойпродолжит свои выступления за

Футболист заявил об этом, также отметив, что информация о возможном трансфере в «Барселону» является неправдивой.

«Я читал, что Райола предложил меня "Барселоне". Это ложь. Уже пообщался со своими агентами, и они знают о моих мыслях. Я решил остаться в ПСЖ», — приводит слова Верратти Goal.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

25-летний полузащитник в этом сезоне провел за ПСЖ 22 матча во французской Лиге 1, 8 матчей в Лиге чемпионов, а также 7 матчей в кубковых турнирах на внутренней арене. На его счету 2 забитых гола, а также 5 результативных передач.