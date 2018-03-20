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    «Урал» отправился на Кипр для подготовки к матчу с «Рубином»

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    Команда Александра Тарханова будет тренироваться в городе Пафос с 20 по 29 марта
    На фото:Команда Александра Тарханова будет тренироваться в городе Пафос с 20 по 29 марта
    Футболисты «Урала» вылетели на Кипр для подготовки к матчу 24-го тура чемпионата России против «Рубина», сообщает пресс-служба «шмелей».

    Команда Александра Тарханова будет тренироваться в городе Пафос с 20 по 29 марта. За это время «Урал» проведет две игры (24 и 25 марта), в которых сыграет двумя разными составами. О соперниках будет сообщено позднее.

    В составе «Урала» не будет Никиты Чернова, который отправился в расположение молодежной сборной России, а также Вараздата Арояна, вызванного в сборную Армении. Вместе с главной командой на сбор полетел нападающий молодежного состава Николай Сидоркин.

    Матч «Урал» – «Рубин» пройдет 1 апреля на «Екатеринбург Арене».

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