«Реал Сосьедад» опроверг возможное приглашение Карпина

Испанскийопроверг информацию о возможном приглашении главного тренерана пост спортивного директора клуба.

Об этом пресс-служба испанского клуба заявила в комментарии «Р-Спорт».

«Это ложная информация, не имеющая ничего общего с действительностью», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, в ходе карьеры футболиста Валерий Карпин провел за «Реал Сосьедад» пять сезонов — с 1994 по 1996 год и с 2002 по 2005 год. В сезоне-2002/03 Карпин вместе с командой стал вице-чемпионом Испании.

В качестве тренера Карпин возглавлял испанскую «Мальорку», московский «Спартак» и «Армавир». В декабре 49-летний российский специалист был назначен главным тренером «Ростова». В «Спартаке» Карпин также более четырех лет занимал должность генерального директора клуба.