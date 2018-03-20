СМИ: «Реал Сосьедад» может пригласить Карпина на должность спортивного директора

Главный тренер «Ростова»является кандидатом на пост спортивного директора испанского «Реала Сосьедад», сообщает elgoldigital.com.

В понедельник в отставку ушли спортивный директор «Сосьедада» Лоренсо Хуаррос и главный тренер Эусебио Сакристан. Вакантный тренерский пост занял Иманол Альгвасил, а на должность спортивного директора претендуют Карпин, главный тренер молодежной команды английского «Лутон Таун» Иньиго Идьякес и спортивный директор «Эйбара» Фран Гарагарсу.

В бытность игроком Карпин выступал за «Реал Сосьедад» в 1994-1996 и 2002-2005 годах, став вице-чемпионом Испании-2002/03. В качестве тренера Карпин возглавлял испанскую «Мальорку» (2014-2015), московский «Спартак», «Армавир». В декабре 49-летний российский специалист был назначен главным тренером «Ростова».

В «Спартаке» Карпин также более четырех лет занимал должность генерального директора клуба.