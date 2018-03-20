Жардим признан лучшим тренером Португалии по итогам 2017 года

Главный тренер «Монако»признан лучшим тренером Португалии по итогам 2017 года, сообщает пресс-служба местной федерации футбола.

В прошлом году Жардим привел «Монако» к чемпионству во Франции, а также дошел с командой до полуфинала Лиги чемпионов, где «монегаски» уступили «Ювентусу».

Лучшим игроком 2017 года в Португалии был признан нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

Роналду в 2017 году в составе «Реала» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Суперкубок Испании, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира. На счету португальца в прошлом сезоне 42 гола в 46 матчах за мадридский «Реал».

Лучшей футболисткой года в Португалии была признана Ана Боргес из «Спортинга».

Номинантов на данные премии определяет специальный совет под руководством Луиша Фигу. Победители определяются голосованием среди тренеров, игроков и болельщиков.