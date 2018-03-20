Головин: Лучшим игроком ЦСКА я считаю Дзагоева

Полузащитникответил на вопросы для клубного телевидения.

«Ценю, что в ЦСКА есть коллектив. В некоторых командах старики – в основном иностранцы. А у нас это русские игроки, из которых состоит костяк. Это нравится больше всего.

На адаптацию потребовалось очень много времени – около года. Чувствовал себя не в своей тарелке и только спустя год раскрепостился.

Лучшим игроком ЦСКА я считаю Дзагоева», — сказал Головин в интервью официальному каналу ЦСКА в YouTube.

На счету 27-летнего Дзагоева семь голов и 10 передач в 31 игре сезона за ЦСКА. 21-летний Головин провел в этом сезоне за армейцев 33 матча, забил пять мячей и сделал четыре передачи.