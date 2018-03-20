Травма Кьеллини оказалась несерьезной

Травма защитникаоказалась несерьезной, сообщает официальный сайт итальянского клуба. Медицинский штаб «Старой синьоры» выявил у центрбека небольшое повреждение сгибающей мышцы правого бедра.

Кьеллини получил травму бедра 17 марта в матче 29-го тура чемпионата Италии со СПАЛом (0:0). Во вторник 33-летний футболист прошел медицинский осмотр. Ранее СМИ сообщали, что защитник может пропустить встречу 30-го тура с «Миланом» 31 марта и первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» 3 апреля.

«Тесты показали, что хотя в травме Кьеллини нет ничего серьезного, она требует ежедневного мониторинга. Защитник начал проходить физиотерапию, а его состояние будет оценено вновь на следующей неделе», — говорится на сайте туринской команды.