ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Травма Кьеллини оказалась несерьезной

    Серия A Футбол Италии Ювентус Календарь Серии А
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Джорджо Кьеллини
    На фото:Джорджо Кьеллини
    Травма защитника «Ювентуса» Джорджио Кьеллини оказалась несерьезной, сообщает официальный сайт итальянского клуба. Медицинский штаб «Старой синьоры» выявил у центрбека небольшое повреждение сгибающей мышцы правого бедра.

    Кьеллини получил травму бедра 17 марта в матче 29-го тура чемпионата Италии со СПАЛом (0:0). Во вторник 33-летний футболист прошел медицинский осмотр. Ранее СМИ сообщали, что защитник может пропустить встречу 30-го тура с «Миланом» 31 марта и первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» 3 апреля.

    «Тесты показали, что хотя в травме Кьеллини нет ничего серьезного, она требует ежедневного мониторинга. Защитник начал проходить физиотерапию, а его состояние будет оценено вновь на следующей неделе», — говорится на сайте туринской команды.

    «Ювентус» рвется к седьмому подряд СкудеттоПрогноз на победителя Серии А сезона 2017/18
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Трансферный дайджест. 13-19 марта
  • Уйдет ли Левандовски в «Реал», кого «Милан» хочет в обмен на Доннарумму, чье внимание льстит Алиссону и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Счёты «Ювентуса» и «Реала», подход «Ливерпуля», оружие «Ромы» и вера «Баварии»
  • Реакция прессы на жеребьевку четвертьфинала Лиги чемпионов
    •
  • 19/03
    • Кутепов очень хочет поиграть в итальянском клубе
  • 18/03
    • «Наполи» обыграл «Дженоа», «Лацио» и «Болонья» сыграли вничью
  • 18/03
    • СПАЛ отобрал очки у «Ювентуса»
  • 18/03
    • «Рома» на выезде обыграла «Кротоне»
  • 18/03
    • «Интер» разгромил «Сампдорию», Икарди оформил покер
  • 17/03
    • Буффон получил вызов в сборную Италии
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Криштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опятьЭрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубе«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаИгорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныЛионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетиемКакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»Диего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?Йоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Арсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»
    Подробный разбор
  • Трансферный дайджест. 13-19 марта
  • Уйдет ли Левандовски в «Реал», кого «Милан» хочет в обмен на Доннарумму, чье внимание льстит Алиссону и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Как «Лейпциг» нашел оружие против «Баварии»
  • Реакция прессы на матч «РБ Лейпциг» — «Бавария»
    •
  • Топ-3 менеджера, которых уволят по окончании сезона
  • По оценкам экспертов, эти специалисты, скорее всего, начнут новый сезон в других клубах
    •
  • Салах заставил защиту сборной России занервничать
  • Реакция прессы на феноменальное выступление форварда «Ливерпуля» в матче с «Уотфордом»
    •
  • Новая форма сборной и дефицит нападающих
  • Рассказываем, как сборная России готовится к товарищеским матчам с Бразилией и Францией
    •
  • Дзюба рвется в сборную
  • «Арсенал» и «Ростов» сыграли вничью при жутком морозе
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Победы «Магнитки» и «Трактора»
  • Прогнозы и ставки на хоккей 20 марта
  • 6,82
    •
  • Найдет ли Кошечкин свою игру в третьем матче с «Ак Барсом»?
  • «Металлург» — «Ак Барс». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 20 марта
  • 1,92
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 17:16
    • Правительство Исландии еще не приняло решение о бойкоте ЧМ-2018
  • 16:58
    • Алекс Сандро не сыграет с Россией из-за травмы
  • 16:41
    • Президент Польши отказался ехать в Россию на церемонию открытия ЧМ-2018
  • 16:10
    • Головин: Лучшим игроком ЦСКА я считаю Дзагоева
  • 15:59
    • ПСЖ вступил в гонку за Альдервейрелдом
  • 15:50
    • «Ювентус» нацелился на защитника сборной Германии
  • 15:32
    • «Рубин» выступил с официальным заявлением по Ахметову
  • Игры разума и пикап. Пять ошибок Моуринью в «МЮ»
  • Кто станет следующей жертвой португальца?
    • 15:01
  • 15:00
    • Касильяс может продолжить карьеру в ОАЭ
  • 14:50
    • Лодыгин: Отношения с Манчини всегда были хорошие
  • 14:34
    • «Наполи» может подписать форварда «Болоньи»
  • 13:58
    • Верратти решил остаться в ПСЖ
  • 13:41
    • Гранат: И без Неймара у Бразилии достаточно классных футболистов
  • 13:27
    • «Уфа» продлит контракт с Семаком
  • 13:14
    • Сборная России представила второй комплект формы на ЧМ-2018
  • Шоу продолжается. У Моуринью снова конфликт
  • Что пишут и говорят в Англии о новой ссоре Жозе Моуринью
    • 12:57
  • 11:27
    • Пейчинович: Ясность по контракту наступит ближе к концу сезона
  • 11:13
    • Пять арен ЧМ-2018 будут сданы до конца марта, самарская – в апреле
  • 11:03
    • Экс-тренер «Реала» и «Шахтера» возглавил китайский «Далянь Ифан»
  • 10:48
    • Чемпион России получит около 6 миллионов долларов
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус