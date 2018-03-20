«Рубин» выступил с официальным заявлением по Ахметову

выступил на своем сайте с официальным заявлением по поводу ситуации с полузащитником

«21 февраля 2018 года бюро исполкома РФС разрешило футбольному клубу "Рубин" провести процедуру замены юридического лица с изменением статуса муниципального автономного учреждения на общество с ограниченной ответственностью. Замена юридического лица необходима для перехода от муниципальной формы собственности к частной. В рамках данной процедуры клуб должен был обеспечить перевод всех работников в новое юридическое лицо с сохранением текущих условий контрактов, включая зарплату и сроки. Все футболисты клуба подписали необходимые для перевода документы, кроме Ильзата Ахметова.

Футбольный клуб "Рубин" выполнил все требования РФС, переоформил лицензию РФС на новое юридическое лицо, и 16 марта 2018 года решением бюро исполкома РФС новое юридическое лицо было допущено к участию в чемпионате России. ООО "ФК 'Рубин' является полным спортивным правопреемником МАУ 'ФК Рубин, к нему перешли все экономические и федеративные права в отношении футболистов, включая право требовать трансферные выплаты и компенсацию за нарушение контракта.

В связи с отказом подписать необходимые документы футболист Ильзат Ахметов не смог принять участие в матче Рубин — Спартак, чем поставил в неудобное положение тренерский штаб и партнёров по команде. Футбольный клуб Рубин в ближайшее время рассмотрит данное поведение футболиста и примет решение относительно возможности применения дисциплинарных санкций.

В связи с различными сообщениям в средствах массовой информации о том, что Ильзат Ахметов может бесплатно покинуть Рубин и перейти в другую команду РФПЛ, футбольный клуб Рубин официально заявляет, что переход футболиста в другую команду будет расцениваться как существенное нарушение принципа стабильности трудовых отношений в футболе, которое влечёт за собой компенсацию за нарушение контракта, а также применение дисциплинарных санкций к футболисту в виде дисквалификации и к его новому клубу в виде запрета на регистрацию новых игроков.

Ильзат Ахметов является воспитанником нашего клуба, тренерский штаб возлагает на него большие надежды, а руководство клуба верит, что Ахметов в скором будущем станет лидером команды. Однако, если в ближайшее время с футболистом не удастся найти взаимопонимание, футбольный клуб Рубин будет вынужден защищать свои интересы в правовом поле.

Также службой безопасности клуба ведётся проверка в отношении влияния на футболиста нелицензированных посредников. Результаты данной проверки будут переданы в комиссию РФС по работе с посредниками', — говорится в заявлении 'Рубина'.

В нынешнем сезоне 20-летний Ахметов сыграл три матча за 'Рубин'.