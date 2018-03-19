ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Обамеянг поздравил и поддержал Кокорина

    Футбол России РФПЛ Зенит Между тем Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Александр Кокорин
    На фото:Александр Кокорин
    Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг поддержал форварда «Зенита» Александра Кокорина, который надолго выбыл из строя, а также поздравил его с днем рождения.

    «Кокорин! Поддерживаю тебя в этот трудный момент. Я знаю, что это непросто, но оставайся сильным. Всего наилучшего в твой день рождения. Скоро увидимся. Чао!», — сказал Обамеянг в своем видеообращении.



    Игроки сборной России поздравили Кокорина с днем рождения

    Напомним, Кокорин перенес операцию после травмы крестообразных связок, которую получил в матче против РБ «Лейпциг», и будет восстанавливаться до пяти месяцев.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Дзюба рвется в сборную
  • «Арсенал» и «Ростов» сыграли вничью при жутком морозе
    •
  • Лига чемпионов отдаляется. «Краснодар» оступился на своем поле
  • СМИ – о поражении подопечных Игоря Шалимова от «Уфы»
    •
  • 19/03
    • Кутепов очень хочет поиграть в итальянском клубе
  • 19/03
    • РФПЛ опубликовала расписание оставшихся туров чемпионата России
  • 19/03
    • Игроки сборной России поздравили Кокорина с днем рождения
  • 19/03
    • ЦСКА и «Краснодар» интересуются игроком «Рубина»
  • 19/03
    • Луис Адриано: Будем бороться за чемпионство до последнего
  • 19/03
    • Довбня: Я не хуже, чем игроки топ-клубов
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Мирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуЕвгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения ГинераКриштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опять«Спартак» празднует чемпионство«Спартак» всем все доказалПобеда «Спартака» над «Тереком» и празднование чемпионства — в нашем обзоре прессыЗинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаЛионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мираФутболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровЙоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Джордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа Веа
    Подробный разбор
  • Салах заставил защиту сборной России занервничать
  • Реакция прессы на феноменальное выступление форварда «Ливерпуля» в матче с «Уотфордом»
    •
  • Новая форма сборной и дефицит нападающих
  • Рассказываем, как сборная России готовится к товарищеским матчам с Бразилией и Францией
    •
  • Дзюба рвется в сборную
  • «Арсенал» и «Ростов» сыграли вничью при жутком морозе
    •
  • Лига чемпионов отдаляется. «Краснодар» оступился на своем поле
  • СМИ – о поражении подопечных Игоря Шалимова от «Уфы»
    •
  • И мороз — не помеха. «Спартак» испортил Бердыеву юбилей
  • Обзор СМИ после выездной победы «Спартака» над «Рубином»
    •
  • В чем не прав Моуринью
  • Менеджер «МЮ» защищается от критики
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Тампа-Бэй» и «Торонто» сыграют результативный поединок
  • «Тампа-Бэй» — «Торонто». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 21 марта
  • 1,99
    •
  • Сумеет ли «Локомотив» снова победить СКА?
  • «Локомотив» — СКА. Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 19 марта
  • 1,86
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 19:42
    • Довбня: Я не хуже, чем игроки топ-клубов
  • 19:10
    • Луис Адриано: Будем бороться за чемпионство до последнего
  • 18:35
    • Газзаев нагрубил журналисту после вопроса об усах
  • 18:24
    • РФПЛ опубликовала расписание оставшихся туров чемпионата России
  • 17:53
    • ЦСКА и «Краснодар» интересуются игроком «Рубина»
  • 17:39
    • Защитник «Брайтона» признан футболистом года в Ирландии
  • 17:28
    • Пятеро игроков «молодёжки» «Спартака» тренируются со сборной Бразилии
  • 17:13
    • Полузащитник «Спартака» получил вызов в сборную Нидерландов
  • 16:44
    • Слуцкий прокомментирует поединок России и Бразилии на Первом канале
  • 16:30
    • На матч Россия — Бразилия продано уже 50 тысяч билетов
  • 16:12
    • Луис Фелипе Рамос продлил контракт с «Лацио»
  • 15:58
    • УЕФА открыл дело в отношении французских клубов после матчей ЛЕ
  • Как «Лейпциг» нашел оружие против «Баварии»
  • Реакция прессы на матч «РБ Лейпциг» — «Бавария»
    • 15:43
  • 15:25
    • «Ливерпуль» и «Арсенал» хотят приобрести Лукаса Васкеса
  • 14:59
    • Фанаты «Байера» и «Кельна» подрались в Леверкузене накануне матча
  • 14:45
    • Стоимость билета на матч ЦСКА — «Арсенал» составляет от 1000 рублей
  • 14:28
    • Кьеллини может пропустить первый матч против «Реала»
  • 14:14
    • Игроки сборной России поздравили Кокорина с днем рождения
  • Кто сможет прервать гегемонию «Реала»?
  • Прогноз на победителя Лиги чемпионов сезона 2017/18
    • 3,50Завтра в 22:00
  • 12:22
    • Назначены судьи на контрольные матчи сборной России
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус