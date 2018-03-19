Обамеянг поздравил и поддержал Кокорина

Нападающийподдержал форварда, который надолго выбыл из строя, а также поздравил его с днем рождения.

«Кокорин! Поддерживаю тебя в этот трудный момент. Я знаю, что это непросто, но оставайся сильным. Всего наилучшего в твой день рождения. Скоро увидимся. Чао!», — сказал Обамеянг в своем видеообращении.



Игроки сборной России поздравили Кокорина с днем рождения



Напомним, Кокорин перенес операцию после травмы крестообразных связок, которую получил в матче против РБ «Лейпциг», и будет восстанавливаться до пяти месяцев.