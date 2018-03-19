Обамеянг поздравил и поддержал Кокорина

«Кокорин! Поддерживаю тебя в этот трудный момент. Я знаю, что это непросто, но оставайся сильным. Всего наилучшего в твой день рождения. Скоро увидимся. Чао!», — сказал Обамеянг в своем видеообращении.
Пьер-Эмерик Обамеянг: «Я знаю, это не легко, но будь сильным! С днем рождения!»— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 19 марта 2018 г.
Нападающий @Arsenal @Aubameyang7 поздравил @KokorinK9 с днем рождения 🔝👍 pic.twitter.com/txeIVfCMQZ
Игроки сборной России поздравили Кокорина с днем рождения
Напомним, Кокорин перенес операцию после травмы крестообразных связок, которую получил в матче против РБ «Лейпциг», и будет восстанавливаться до пяти месяцев.