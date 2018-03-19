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    Игроки сборной России поздравили Кокорина с днем рождения

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    Александр Кокорин
    На фото:Александр Кокорин
    Футболисты сборной России поздравили Александра Кокорина с днем рождения и пожелали ему скорейшего возвращения на поле после травмы колена. Сегодня форварду исполняется 27 лет.

    «Дружище, с днем рождения тебя, счастья тебе, здоровье крепкого, чтобы быстрее восстановился. Как вернешься, чтобы еще сильнее стал. Нос выше, хвост пистолетом», — заявил Алан Дзагоев в видеообращении, которое опубликовано на канале национальной команды России на сервисе YouTube.

    Участие в записи видеопоздравления Кокорина также приняли Александр Ерохин, Антон Заболотный, братья Антон и Алексей Миранчуки, Константин Рауш, Федор Смолов, Владимир Габулов и Роман Нойштедтер.

    Напомним, форвард получил травму крестообразных связок колена в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпцигом» (1:1) и перенес операцию. С большей долей вероятности он пропустит чемпионат мира-2018.


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