Игроки сборной России поздравили Кокорина с днем рождения

«Дружище, с днем рождения тебя, счастья тебе, здоровье крепкого, чтобы быстрее восстановился. Как вернешься, чтобы еще сильнее стал. Нос выше, хвост пистолетом», — заявил Алан Дзагоев в видеообращении, которое опубликовано на канале национальной команды России на сервисе YouTube.
Участие в записи видеопоздравления Кокорина также приняли Александр Ерохин, Антон Заболотный, братья Антон и Алексей Миранчуки, Константин Рауш, Федор Смолов, Владимир Габулов и Роман Нойштедтер.
Напомним, форвард получил травму крестообразных связок колена в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпцигом» (1:1) и перенес операцию. С большей долей вероятности он пропустит чемпионат мира-2018.
"Саша, мы с тобой!"— Сборная России (@TeamRussia) 19 марта 2018 г.
Футболисты @TeamRussia поздравили Александра Кокорина с днем рождения и пожелали ему скорейшего возвращения на поле после травмы колена 🎂💪 #ВместеМыКоманда
Полное видео — по ссылке:⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️https://t.co/9No7TB0PPP pic.twitter.com/irwITs5eRh