Игроки сборной России поздравили Кокорина с днем рождения

Футболисты сборной России поздравилис днем рождения и пожелали ему скорейшего возвращения на поле после травмы колена. Сегодня форварду исполняется 27 лет.

«Дружище, с днем рождения тебя, счастья тебе, здоровье крепкого, чтобы быстрее восстановился. Как вернешься, чтобы еще сильнее стал. Нос выше, хвост пистолетом», — заявил Алан Дзагоев в видеообращении, которое опубликовано на канале национальной команды России на сервисе YouTube.

Участие в записи видеопоздравления Кокорина также приняли Александр Ерохин, Антон Заболотный, братья Антон и Алексей Миранчуки, Константин Рауш, Федор Смолов, Владимир Габулов и Роман Нойштедтер.

Напомним, форвард получил травму крестообразных связок колена в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпцигом» (1:1) и перенес операцию. С большей долей вероятности он пропустит чемпионат мира-2018.