Кьеллини может пропустить первый матч против «Реала»

Защитник «Ювентуса»рискует пропустить первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала», сообщает Tuttosport. 33-летний игрок получил травму 17 марта в матче 29-го тура чемпионата Италии против СПАЛ (0:0).

Кьеллини точно не сыграет в товарищеских матчах национальной команды Италии с Аргентиной (23 марта) и Англией (27 марта).

Также под сомнением участие защитника в первой встрече 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», который состоится 3 апреля в Турине.