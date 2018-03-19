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    Кьеллини может пропустить первый матч против «Реала»

    Лига чемпионов Ювентус Реал Мадрид
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    Джорджо Кьеллини
    На фото:Джорджо Кьеллини
    Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рискует пропустить первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала», сообщает Tuttosport. 33-летний игрок получил травму 17 марта в матче 29-го тура чемпионата Италии против СПАЛ (0:0).

    Кьеллини точно не сыграет в товарищеских матчах национальной команды Италии с Аргентиной (23 марта) и Англией (27 марта).

    Также под сомнением участие защитника в первой встрече 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», который состоится 3 апреля в Турине.

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